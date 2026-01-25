Cei care iubesc muntele, dar nu și sporturile de iarnă, au ajuns în acest weekend în inima munților Sucevei. Acolo, turiştii au parte de experiențe inedite. Sunt aşteptaţi nu doar cu celebrele bucate bucovinene, ci şi de cerbi şi căprioare. Iar peisajul este unul de vis.

Cei care ajung la această crescătorie de cerbi din județul Suceava sunt întâmpinați de 13 animale: 4 masculi și 9 căprioare.

"Mi se pare foarte frumos, e o experiență unică să fii așa aproape de cerbi, căprioare. Peisajul este unul excepțional.", spune un turist.

Reporter: Ce ai văzut acolo?

Copil: Cerbi

Reporter: Și cum sunt?

Copil: Frumoși

Reporter: Ce-ți place cel mai mult la ei?

Copil: Când se joacă.

"Priveliștea cred că spune toate cuvintele, e ceva rar să vii aici să te uiți la acest peisaj, e foarte frumos.", spune o doamnă.

Animalele trăiesc aici în semilibertate, pentru că au la dispoziție un țarc de 8 hectare. Domnul Tudor îi vizitează zilnic și îi îngrijește ca pe proprii copii.

"Trebuie să-ți placă, să vii în fiecare zi la ei, 2-3 ore. Pasiunea din tinerețe, de când eram copil, am iubit foarte mult animalele.", spune Mircea Păcuraru, administrator crescătorie.

Aceste trepte amenajate printre copaci duc sus, la observator. De acolo se pot admira cerbii și munții din zonă.

"Peisajul e superb, venim pentru prima dată aici, ne place că am prins un pic de zăpadă și este alb așa frumos tot, cerbii, cazările sunt super faine. Și dacă aveți noroc și prindeți și senin chiar este un peisaj de vis.", spune o turistă.

Iar cei care vor să îi observe un timp mai îndelungat îi pot privi zi și noapte de la fereastra camerei.

"Am ales pentru priveliștea asta care e wow, chiar așa ceva nu știu dacă mai este undeva în țară.", spune un turist.

"Se poate auzi liniștea în aprofunzimea ei, frumos, cald, liniște deplină, tot ce-și poate dori un om care caută un moment de liniște. Cerbii? Superbi, niște animale pe care avem ocazia să le găsim măcar așa.", spune un turist.

"Avem cabanele, 3 mari cu câte 3-4 dormitoare, băi proprii și vreo 6-7 pentru o familie cu copii. Ce se poate vedea din cabană? Cerbii, chiar și sălbatici câteodată, poate câte un urs, depinde de noroc.", explică Tudor Păcuraru, gazdă.

Iar bucatele tradiționale sunt nelipsite.

"Sunt produse gătite de noi, fasole cu ciolan, clătite, un platou de casă, sărmăluțe, murături, ciorbă de perișoare, piftie, brânză frământată, vin, vișinată.", spune Marcela Cruceanu, bucătar.

Experienţa costă 1.500 de lei pe noapte, costul închirierii unei cabane cu patru camere.

