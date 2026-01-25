Au fost momente de groază într-un cartier rezidenţial din Sectorul 6. Un bărbat s-a închis în apartament împreună cu fosta soție și copilul lor de doar un an și i-a amenințat cu un cuțit. Minute în șir, polițiștii au negociat cu el prin ușă. Agresorul nu e la prima abatere. Avea, deja, un ordin de protecție emis împotriva lui. Un ordin care, deși existent, nu a protejat-o pe femeie.

O femeie este cea care a sunat la 112. Le-a spus dispecerilor că prietena ei, alături de care locuiește, a fost sechestrată de fostul ei soț. În apartamentul în care bărbatul s-a închis cu victima este și o a treia persoană: un copil de numai un an. În doar câteva minute, curtea blocului s-a umplut de mașini de poliție și autospeciale de pompieri. la fața locului este trimisă și echipa de asalt a Poliției Capitalei.

"Am deplasat la fața locului 4 echipe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Specialiști, negociatori și două echipe de asalt", spune Fecioru-Rădescu Andrei, șef de echipă SAS.

Cum s-a produs intervenţia SAS de salvare

Polițiștii comunică greu cu femeia. Sub amenințarea cuțitului, aceasta îi minte pe negociatori, prin ușă, că nu are nevoie de ajutor și, mai mult, că dacă aceștia vor îndrăzni să intră în apartament, își va face singură rău. Agresorul nu le este străin polițiștilor. Femeia are un ordin de protecție valabil emis împotriva sa, încă de anul trecut, atunci când a fost lovită de acesta. Cu toate astea, hârtia nu a fost suficientă să îl țină pe individ la distanță.

În hol, polițiștii de la Acțiuni Speciale s-au adunat pentru a vorbi cu bărbatul prin ușă. În momentul în care au simțit că este oportun, au forțat intrarea. În mai puțin de un minut, mascații îl imobilizează pe bărbatul de 21 de ani și îi scot în siguranță pe femeie și pe copilul ei de doar un an. În fața polițiștilor, victima le recunoaște că a fost obligată să îi mintă pe negociatori că își va face rău dacă agenții pătrund în apartament.

"Și-au dat seama că victima poate fi amenințată și că vorbele pe care le spune sunt sub impulsul acelei amenințări", spune Ovidiu Tican, Poliția Sector 6.

Agresorul cere să îi fie făcută o expertiză psihiatrică

Agresorul a fost reținut de polițiști și audiat întreaga noapte. În fața procurorilor, bărbatul a cerut să îi fie făcută o expertiză psihiatrică.

"El zice că își iubește copilul, își iubește concubina. Ar fi avut ceva pastile de luat pentru probleme psihice, asta a declarat. A zis că a ținut ușa închisă doar ca să mai petreacă câteva momente cu copilul", spune Matei Cornel, avocatul agresorului.

În funcție de decizia judecătorilor, dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 5 ani de închisoare.

