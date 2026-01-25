Incident grav la Brăila. Un autobuz în care erau mai mulţi călători a căzut cu roţile din spate într-un crater uriaş care s-a iscat din senin în asfalt. Oamenii au luat-o la fugă de frică să nu se surpe pământul sub ei. Problemele cu apa în zonă erau mai vechi, iar autorităţile anunţaseră lucrări de reabilitare. Strada va fi închisă pentru o vreme.

Autobuzul cu călători doar ce plecase din staţie când sub roţile din spate s-a format craterul adânc de un metru.

"Dunărea curge şi la Brăila, pe dedesubt. Fără macara nu-l scoate pe ăsta. Ambele roţi", au spus martorii de la faţa locului.

Totul s-a întâmplat din cauza unei ţevi de apă veche de cel puţin 30 de ani. A cedat. Curge apa acolo cel mai probabil de câteva zile şi astăzi pământul s-a surpat complet.

Problemele cu apa erau sesizate de câteva zile, iar compania de furnizare urma să efectueze lucrări în zonă. Doar norocul a făcut ca incidentul să nu fie unul mai grav.

"Am avut noroc că am mutat maşina, că au vrut oamenii de la apă să vadă ce se întâmplă cu presiunea, că nu era presiune, că altfel îmi pica şi mie maşina, că era fix acolo parcată", a spus un tânăr.

Şoferul a deschis rapid uşile autobuzului. Speriaţi călătorii au coborât cât mai repede

"S-a surpat strada şi a rămas autobuzul suspendat. Nu a păţit nimeni nimic. În stare foarte bună autobuzul, e la traseu", spune Cristian Domnițeanu, directorul societăţii de transport public.

Strada va fi închisă în următoarea perioadă pentru lucrări. Autobuzul îşi va continua traseul normal cu un mic ocol al zonei.

