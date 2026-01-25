O distracţie pe derdeluș s-a terminat la spital pentru doi adolescenți din județul Vaslui. Copiii au dat foc la câteva anvelope și, accidental, au intrat cu sania în flăcări. Ambii au suferit arsuri pe mai multe zone ale corpului și au nevoie de îngrijiri medicale.

Copiii de 14, respectiv 17 ani, din comuna vasluiană Epureni, au ieşit cu sania pe derdeluş. Ori ca să se încălzească, ori ca să aibă lumină, adolescenţii au dat foc mai multor anvelope. Distracţia celor doi băieţi era să se transforme însă într-o tragedie.

"L-am întrebat ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, nu a putut să-mi spună nimic din cauză că era murdar, plângea. Era murdar de ceva negru și l-am șters un pic și pe urmă a venit salvarea și l-a luat", spune mama copilului de 17 ani.

Ambii adolescenți au fost transportați de urgență la spital cu arsuri pe mai multe zone ale corpului.

"Victima de 17 ani a fost găsită conștientă și coerentă, dar prezenta arsuri de gradul 2 la nivelul ambelor antebrațe și la nivelul feței. Al doilea minor s-a prezentat ulterior la spitalul din Bârlad, adus de către părinți, deoarece și el prezenta arsuri de gradul 3 la nivelul mâinii și al feței", spune Daniel Ungureanu, SAJ Vaslui.

În comunitate, cei doi băieți nu sunt cunoscuți ca având probleme comportamentale, iar autorităţile cred a fost mai degrabă vorba despre un accident, decât despre un act teribilist.

"Nu s-ar fi pus problema să fie niște cazuri sociale pe care să le avem în atenție. Sunt niște oameni liniștiți, gospodari și a fost o întâmplare nefericită", spune Carmen Bâlbâie, primarul comunei Epureni.

"Până în acest moment nu au mai fost semnalate alte incidente în ceea ce îi privește", spune Ana Maria Tănasă, asistent social.

Adolescentul de 17 ani a fost transferată astăzi la spitalul Grigorie Alexandrescu din București, iar cel de 14 ani a ajuns la Spitalul Sfânta Maria din Iași. Tot aseară, un șofer de 19 ani din Galați s-a ales cu o amendă de peste 5.000 de lei după ce a tractat o sanie în care se aflau patru tineri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

