A fost alertă, aseară în Brăila, după ce un autobuz în care se aflau 24 de pasageri s-a răsturnat în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. La faţa locului au fost trimise imediat mai multe autospeciale, iar din cauza numărului mare de persoane, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Autocarul înmatriculat în Ucraina se îndrepta spre vama Giurgiuleşti. La ieșire din Brăila, spre Galați, şoferul în vârstă de 48 de ani nu ar fi observat intersecţia, a pierdut controlul volanului şi s-a izbit puternic de sensul giratoriu. "Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul", a declarat Elena Ostache, IPJ Brăila.

Toţi pasagerii au fost scoşi din autocar în siguranţă

Din cauza numărului mare de pasageri, salvatorii au activat Planul Roşu de Intervenţie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit grav, iar toţi pasagerii au fost scoşi din autocar în siguranţă. "Am coborât cu încă cineva să dăm şoferul jos şi am scos cei trei şoferi afară. După aia ne-am chinuit să dezgropăm uşa să iasă toată lumea afară şi toată lumea a ieşit. Nu se ştie cauza accidentului, nu se ştie minic", spune un tânăr.

"Din cele 24 de persoane doar 7 au avut nevoie de îngrijiri medicale, din care 5 au refuzat transportul, iar 2 au fost transportate la UPU cu vărsături, dureri lombare", a declarat Constantin Ivanov, ISU Brăila. Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat după aproape o oră, iar în cele din urmă călătorii au fost transportaţi la vama din Giurgiuleşti cu alte autobuze.

