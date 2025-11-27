În judeţul Brașov, un pod peste Olt, vechi de mai bine de un secol, s-ar putea prăbuşi în orice moment. Deşi autoritățile au instituit restricții, nimeni nu le respectă. Localnicii se uită cu teamă, dar sunt mai preocupaţi de faptul că ar putea avea de bătut zilnic un drum de peste 50 de kilometri dus-întors, până când vor reuşi autoritățile să facă un pod nou.

Podul peste Olt a fost construit în 1920, la marginea unei localități care poartă exact acest nume: Podul Olt. În ultimii ani, bucăți întregi din straturile de beton și asfalt, montate pe structura metalică, au căzut în apa râului sau pe maluri. "Capcanele" au fost acoperite cu scânduri, tablă sudată şi bineînţeles restricții și indicatoare.

"În vara anului 1944, podul de la Podul Olt a fost apărat de aşa numita 'baterie albastră', o baterie de artilerie formată şi din voluntari de la uzina din Tohanul Vechi. În memoria lor, aici, la piciorul podului, au fost ridicate o cruce, o placă de comemorare şi este arborat drapelul naţional. Semenele zilelor noastre sunt o restricţie de 10 km pe oră şi o restricţie de tonaj, pe care nu le respectă nimeni", a transmis reporterul Observator Claudiu Loghin.

Autoritățile vor să dărâme podul şi să facă unul nou. Astfel, localnicii care fac naveta vor fi nevoiţi să facă un ocol de aproape zeci de kilometri, doar dus, ca să ajungă în centrul comunei sau la Brașov.

Mai mult, regia de transport nu poate acoperi ruta ocolitoare, pentru că traseul intră și în județul Covasna, pentru care nu are licență.

"Nici nu mă gândesc la costuri pentru că sunt într-adevăr foarte mari. Nu s-a făcut o estimare, dar astăzi vă pot spune că primăria Hărmău, fără să ocolească nimic, pe traseul actual, plăteşte undeva la un milion jumătate de lei pe an", a declarat Onoriu Velican, primar Hărman.

Soluția pe termen scurt este amenajarea unei punți pietonale pe care localnicii să o poată folosi până e gata podul nou.

"Având în vedere că avem autorizaţia de construire, în primăvara anului viitor ar putea începe aceste lucrări. Conform graficului de execuţie pus la dispoziţie de către proiectantul de specialitate, lucrările se desfăşoară pe o perioadă de 14 luni de zile", a precizat Adrian Stanciu, director adjunct DGSP Braşov.

Construcţia noului pod va costa 22 de milioane de lei, iar banii vor fi alocaţi din bugetul Consiliului Județean Brașov.

