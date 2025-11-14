Legea care introduce RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice a fost promulgată, dar România nu are încă mecanismele să o pună în practică. Nu există baze de date, nu există proceduri, iar poliţia nu are cum să verifice aceste vehicule. Prin urmare, nu poate da amenzi celor care nu-şi fac asigurările. Şi asta în condiţiile în care în câteva luni au fost înregistrate peste 1.500 de accidente cu trotinete, iar 7 oameni au murit.

Legea promulgată de preşedinte adaugă două noi tipuri de vehicule în categoria celor pentru care este obligatorie încheierea unei asigurări RCA.Cele care prind mai mult de 25 de kilometri pe oră şi vehiculele care depăşesc 25 de kilograme şi 14 kilometri la oră. Asta include aproape toate tipurile de trotinete şi biciclete electrice.

"Dacă te loveşti de o maşină, spre exemplu, dacă el e de vină îţi plăteşte ţie, dacă tu eşti de vină îi plăteşti lui dauna. E normal, că e fier pe fier până la urmă" a punctat un conducător de trotinetă.

Legea a fost iniţiată de Guvern şi a trecut de Parlament pe repede înainte, la presiunea Comisiei Europene. Are lacune şi nu poate fi aplicată pe loc, spun poliţiştii.

"Degeaba avem aceste prevederi. Cel mai probabil ele au fost realizate pt a nu fi sancţionaţi de Uniunea Europeană. […] Practic poliţiştii când depistează astfel de mijloace de deplasare automatizate în traficul rutier, nu au unde să verifice dacă acestea sunt înregistrate sau dacă au poliţe RCA. Atunci vor fi puşi în imposibilitatea de a dispune sancţiuni contravenţionale. […] Noi nu avem nici măcar dispozitive, aşa cum există în UE, de măsurare a vitezei de deplasare a acestor tipuri de mijloace de deplasare" a explicat vicepreşedintele Europol, Dan Saltelechi.

O poliţă pentru conducătorii de trotinere costă 40 de euro pe an

În lunile următoare, Autoritatea de Supraveghere Financiară va elabora normele de aplicare ale legii. Până atunci, nimic nu se schimbă pe piaţă. O singură companie de asigurări are o poliţă concepută pentru conducătorii de trotinete. Costă 40 de euro pe an şi, în caz de accident, acoperă un prejudiciu de cel mult 5.000 de euro. Pentru ca posesorii de trotinete să poată încheia un RCA, este nevoie de înmatricularea vehiculelor

"E un RCA la care avem numărul de înmatriculare al trotinetei. Practic este o plăcuţă de identificare, acea plăcuţă poate fi citită şi de camerele de verificare a vinietei sau asigurării RCA pt auto. În Germania şi Italia, aşa funcţionează. Văd dacă ai sau nu ai RCA" a explicat brokerul de asigurări Marius Constantinescu.

În România sunt aproximativ 18.000 de trotinete de închiriat. Pe lângă ele, în fiecare an se vând alte 50.000, arată cifrele magazinelor de profil. În prima jumătate a anului, poliţia rutieră a înregistrat peste 1.500 de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice. Sute de oameni au fost răniţi iar 7 au murit.

