S-a filmat în timp ce rănea o pasăre protejată și a postat imaginile pe internet, probabil din dorinţa de a aduna mii de vizualizări. Acum însă este căutat de poliţie. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce a lovit cu maşina un cormoran și apoi l-a mai şi chinuit. A legat pasărea rănită cu o funie și a încercat să o folosească pe post de zmeu.

"Vai, boala mea cormoranii. Stătea în mijlocul drumului şi dormea. Direct cu maşina, ce să apăs frâna, direct acceleraţie. Ia să vedem băiatul. Ia ce l-am luat, dar ce l-am luat pe băieţel. Hopa, hopa, bă!", spune şoferul. Sunt imagini filmate de însuşi autorul faptei. Bărbatul urmărește pasărea cu mașina pe plajă și povestește, amuzat, că înainte a lovit-o. Cormoranul, rănit și incapabil să zboare, este prins și legat cu o funie.

Ce pedeapsă riscă bărbatul

"Vreau să zboare, dar să aibă la gât asta. Ia uite-l. mă. Uite ce nervos e. Hai să văd dacă îl mai prind pe ăsta", spune şoferul. Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și au ajuns rapid și la autorități. Scena pare să se fi petrecut într-o zonă protejată a Deltei Dunării, unde accesul cu autovehicule este interzis. Polițiștii l-au identificat deja pe suspect: un bărbat de 48 de ani din Sulina. "Colegii mei cunosc persoana, motiv pentru care vom întreprinde măsurile legale în sensul depunerii unei plângeri către poliţia animalelor, ţinând cont că fapta produsă constituie infracţiune", a declarat Florin Stăneaţă, guvernatorul Deltei Dunării.

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Pe numele individului a fost deschis deja un dosar penal pentru rănirea cu intenție a animalelor. Anchetatorii verifică acum să vadă dacă bărbatul nu cumva a încălcat şi regimul de protecție din Rezervația Biosferei Delta Dunării. "Tot ceea ce înseamnă răutăţi făcute animalelor, tot ce înseamnă abuzuri sunt pedepsite atât în sine, cât şi faţă de această specie care, cum spuneam, are în continuare statusul de specie protejată. Cormoranul mare este un pescar iscusit, în concurenţă cu pescarii umani şi, din acest motiv, nu este iubit. Este considerat pasăre dăunătoare", a declarat Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Cormoranii reprezintă de ani buni un subiect sensibil în România. Protejate prin legislația europeană, aceste păsări sunt însă privite cu îngrijorare de fermierii din acvacultură, care spun că pierd cantități importante de pește din cauza lor. Considerat "lupul bălților", cormoranul consumă zilnic până la jumătate de kilogram de pește. 60.000 de exemplare trăiesc în România. Oricine rănește cu intenție un animal sălbatic riscă dosar penal și poate fi pedepsit cu închisoare de la 1 la 5 ani, în funcţie de gravitatea faptei.