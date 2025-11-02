Un polițist de 21 de ani din Constanța este cercetat după ce a lovit un autoturism în care se aflau trei femei, a părăsit locul accidentului și a fost depistat ulterior cu o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Două dintre victime au fost rănite ușor, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.

Accidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 07.00, la intersecția dintre bulevardul Mamaia și strada I.G. Duca, în municipiul Constanța, transmite Mediafax.

Polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați că un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani a lovit o altă mașină în care se aflau trei femei. După impact, șoferul a părăsit locul accidentului, însă s-a prezentat la scurt timp la sediul Poliției Rutiere.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice.

Două dintre femeile aflate în autoturismul lovit au fost rănite ușor și au primit îngrijiri medicale.

Verificările au arătat că tânărul este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.

Reprezentanții IPJ Constanţa au transmis că instituția se delimitează "ferm de orice activitate sau comportament care nu este în concordanță cu legea, cu prevederile privind statutul polițistului și cu codul de etică și deontologie".

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

