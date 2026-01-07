Un polițist din Prahova este anchetat după ce a fost acuzat de agresiune sexuală și tentativă de viol. Victime sunt două femei care ajunseseră la secția de poliție tocmai pentru a cere ajutor, după ce au fost agresate de soții lor. Faptele s-ar fi petrecut chiar în sediul postului din comuna Măgurele, județul Prahova.

Faptele au avut loc anul trecut, în mai multe rânduri. Vorbim despre mai multe victime, dar doar două au depus plângeri. Poliţiştii se aşteaptă să mai apară şi alte plângeri, de la alte femei. Cele două femei au decis să depună plângerile direct la Parchetul Tribunalului Prahova pentru a nu mai avea legătură directă cu poliţia.

Poliţistul a fost arestat pentru 30 de zile

Femeile au venit în primă fază la secţia de poliţie să depună sesizări după ce ar fi fost agresate de soţii lor, care ar fi avut ordine de protecţie emise. Potrivit acuzaţiilor, poliţistul care s-a ocupat de cazul ar fi închis uşa secţiei de poliţie, le-ar fi obligat să urmărească mai multe materiale pornografice şi ar fi încercat să le convingă pe cele două să-l atingă.

Acuzaţiile au fost depuse abia după ce poliţistul şi-a dat demisia. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

