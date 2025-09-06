Un poliţist din Hunedoara a fost rănit, după ce a fost înjunghiat cu un cuţit, în timpul unei intervenţii la spitalul din municipiul Lupeni. Agentul încerca să oprească o agresiune între un un bărbat şi ginerele său care îşi agresase partenera internată în spital alături de fiica ei.

Poliţist înjunghiat în timpul unei intervenţii la spitalul din Lupeni. Agresorul venise să îşi atace ginerele - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Poliţiştii au fost chemaţi să intervină la un incident care s-a produs la Spitalul Municipal Lupeni.

O tânără de 22 de ani, internată împreună cu fiica sa minoră, a primit vizita concubinului său, un bărbat de 32 de ani din Lupeni. Între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal în curtea spitalului, în urma căruia bărbatul ar fi agresat-o fizic pe tânără.

Între timp la spital şi-a făcut apariţia şi tatăl tinerei. Acesta a intervenit în conflict cu intenţia de a-l lovi cu un cuţit pe concubin. Un poliţst s-a interpus între ei, moment în care a fost înjunghiat în coapsa dreaptă.

Articolul continuă după reclamă

Atacatorul a fost imediat imobilizat și condus la sediul Poliției Municipiului Lupeni, de către polițiștii prezenți la intervenție.

Tot la poliţie a ajuns şi ginerele acestuia. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie. Totodată, în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis pe numele lui un ordin de protecție provizoriu, cu dispozitiv de monitorizare electronică.

"Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul și pentru luarea măsurilor legale față de persoanele implicate, dosarul fiind instrumentat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani", se arată într-un comunicat al IPJ Hunedoara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plecat din oraş pentru a profita de ultimul weekend din vacanţa de vară a elevilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰