Un bărbat în vârstă de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de tâlhărie calificată după ce ar fi furat un autoturism amenințând proprietarul cu un cuțit, pe o stradă din Sectorul 2 al Bucureștiului, potrivit News.ro.

A furat o mașină ameninţând cu cuţitul și a abandonat-o în același sector. Acum riscă ani grei de închisoare - arhivă

După ce a condus vehiculul până într-o altă zonă din același sector, l-a abandonat, iar polițiștii l-au recuperat și l-au returnat păgubitului. De asemenea, oamenii legii au găsit și arma albă folosită la comiterea faptei.

Poliţia Capitalei informează că în 26 noiembrie poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 28 Poliţie au depistat şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, într-un dosar penal de tâlhărie calificată.

Din datele şi probele administrate a reieşit că, la data de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 18.00, în timp ce se afla pe o stradă din Sectorul 2, acesta i-ar fi furat autoturirmul unui alt bărbat în vârstă de 29 de ani, ameninţându-l cu un cuţit şi cu acte de violenţă.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, hoţul ar fi condus maşina până pe o altă stradă din Sectorul 2, unde ar fi abandonat-o, aceasta fiind găsită de către poliţişti şi restituită persoanei vătămate.

De asemenea, a fost găsit şi cuţitul folosit de persoana bănuită de comiterea faptei.

La data de 26 noiembrie 2025, poliţişti din cadrul Secţiei 28 Poliţie, cu sprijinul colegilor din cadrul Secţiei 7, l-au depistat pe presupusul hoţ, acesta fiind dus la sediul Secţiei 28 Poliţie, pentru audieri. Reţinut iniţial pentru 24 de ore, bărbatul de 36 de ani a fost ulterior arestat preventiv, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 28 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru tâlhărie calificată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰