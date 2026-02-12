Expresia "a venit barza" are o cu totul altă însemnătate pentru poliţiştii unei comune din Cluj. Încă din toamnă, agenţii se încălzesc cu reşouri electrice sau, mai simplu, cu pături, pentru că o barză şi-a făcut cuib chiar în vârful coşului de evacuare a fumului. Desigur, poate vi se pare o situaţie hilară, dar dincolo de asta, procedura de mutare a cuibului nu e chiar atât de uşoară. Oamenii legii nu pot face nimic până nu primesc o derogare semnată de ministrul Mediului. În plus, la mijloc mai e şi migraţia berzelor.

Barza-problemă şi-a făcut cuib pe secţia de Poliţie din comuna Călăţele încă din primăvara anului trecut. Toate bune şi frumoase până când a venit frigul. În toamnă, agenţii au încercat să aprindă focul în sobă. Degeaba. Coşul de evacuare era blocat.

"În ciuda situației neobișnuite, colegii de la postul de poliție Călățele și-au desfășurat activitatea în condiții normale și chiar au avut rezultate bune. În zona noastră, tradiția populară spune că barza se așează la oamenii cu noroc, eu sper să fie aplicabilă și în cazul de față", a declarat Dan Omutiu, şeful Secţiei 8 Poliţie Rurală.

Norocul se face însă şi cu mâna, aşa că poliţiştii au început demersurile pentru relocarea cuibului.

Articolul continuă după reclamă

"Am făcut solicitare la Ministerul Mediului, urmând să primim acest aviz din partea lor. Ulterior, bineînțeles cu specialiști din cadrul mediului și ornitologi, putem să mutăm acest cuib", a precizat Radu Adrian Mosutan, şeful IPJ Cluj.

"A fost obținut avizul de la Academia Româna, ordinul se afla pe site-ul Ministerului Mediului și probabil în două săptămâni el va fi aprobat", a declarat Raul Pop, secretar de stat în Ministerul Mediului.

Vorbim despre o specie de păsări strict protejată, așa că procedura este una de durată, iar avizul nu se primește peste noapte. Mai mult, mutarea se poate face doar până în luna martie, când berzele se vor întoarce acasă.

Cuibul urmează să fie mutat câțiva metri lateral pe alt coș de fum nefolosit sau chiar pe un stalp, ancorat în suport metalic. Dacă barza se întoarce mai devreme, totul trebuie amânat încă un sezon.

Situația nu este totuși fără precedent. Un caz similar a ajuns în atenția publică și în 2015. Atunci, la cererea unui localnic din județul Argeș, un cuib de barză vechi de 30 de ani, construit pe stâlpul din fața case sale, a fost mutat la marginea satului.

"Legea permite eventuale modificări asupra habitatului în afara acestor perioade de cuibărit. Este infracțiune să deranjezi, să ucizi sau să alterezi în orice fel cuiburile sau puii", Claudiu Olinici, Organizația pentru Protecția Mediului și Combaterea Braconajului.

Ultimul recensământ al berzelor arată că în România există aproape 8.000 de cuiburi. Iar mutarea sau distrugerea unui cuib este sancționată aspru: pedeapsa poate fi închisoare de la 3 luni la un an sau amendă între 30.000 și 60.000 de lei.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei V-aţi duce copilul la terapie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰