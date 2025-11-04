Poliţistul beat, implicat în accidentul mortal din Maramureş, a recunoscut până la urmă că el era la volanul maşinii. Vă reamintesc că tragedia s-a întâmplat în weekend, când bărbatul se întorcea de la o petrecere cu doi prieteni.

Poliţistul a pierdut controlul volanului, maşina a ieşit de pe şosea, a rupt o ţeavă de gaz, apoi s-a răsturnat şi a luat foc. Unul dintre pasageri nu a supravieţuit, iar altul se zbate acum între viaţă şi moarte.

Singurul scăpat teafăr, poliţistul ar fi încercat iniţial să scape de consecinţe, spunând că nu-şi aminteşte cine era la volan. Azi a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului.

