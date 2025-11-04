Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Poliţistul beat, care a provocat un accident în Maramureş şi a ucis un om, a recunoscut că se afla la volan

Poliţistul beat, implicat în accidentul mortal din Maramureş, a recunoscut până la urmă că el era la volanul maşinii. Vă reamintesc că tragedia s-a întâmplat în weekend, când bărbatul se întorcea de la o petrecere cu doi prieteni.

de Simona Vasiac

la 04.11.2025 , 17:44

Poliţistul a pierdut controlul volanului, maşina a ieşit de pe şosea, a rupt o ţeavă de gaz, apoi s-a răsturnat şi a luat foc. Unul dintre pasageri nu a supravieţuit, iar altul se zbate acum între viaţă şi moarte.

Singurul scăpat teafăr, poliţistul ar fi încercat iniţial să scape de consecinţe, spunând că nu-şi aminteşte cine era la volan. Azi a fost reţinut pentru 24 de ore şi este cercetat pentru ucidere din culpă şi conducere sub influenţa alcoolului.

Simona Vasiac
Simona Vasiac Like

Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran.

accident maramures masina politista
Înapoi la Homepage
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
Cum l-a putut numi Gigi Becali pe milionarul român care are avion privat, dar merge în Capitală cu metroul
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Kevin Ciubotaru, transfer spectaculos la FCSB?! Internaţionalul român, pe lista lui Gigi Becali. Exclusiv
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi schimbat cel puţin o dată furnizorul de energie electrică?
Observator » Evenimente » Poliţistul beat, care a provocat un accident în Maramureş şi a ucis un om, a recunoscut că se afla la volan