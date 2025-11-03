Antena Meniu Search
Un om a murit și alţi doi au fost răniţi după ce o mașină s-a răsturnat, a rupt o ţeavă de gaze și a luat foc într-o localitate din Maramureş. Printre supraviețuitori este și un polițist, despre care s-a descoperit că avea alcool în sânge.

de Simona Vasiac

la 03.11.2025 , 14:40

Polițiștii au reușit să stabilească cum a avut loc accidentul, dar nu se știe încă cine a condus mașina implicată în accident. Mașina este a unui polițist care a fost descoperit cu o alcolemie de 0,55. Se afla în mașină în momentul producerii accidentului și chiar dacă unii martori au declarat polițiștilor că acesta ar fi condus mașina, la audieri, polițiștul nu și-a recunoscut vina.

A ajuns și el la spital în urma accidentului de circulație, a fost audiat de către colegi azi noapte, iar în momentul de față, potrivit unor surse, se află din nou în fața anchetatorilor. 

În urma accidentului de circulație, un bărbat în vârstă de 58 de ani și-a pierdut viața, iar nepotul său în vârstă de 30 de ani se află în stare gravă, internat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, pe secția de terapie intensivă.

Potrivit unor surse, cei trei bărbații veneau de la Balul Vânătorilor, unde au petrecut toată ziua și se îndreptau spre casă.

