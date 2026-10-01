Un agent de poliție din Ilfov ar fi plecat în timpul programului, cu mașina de serviciu, direct la o petrecere privată. Distracția s-a încheiat însă la spital, după ce polițistul ar fi ajuns în stare gravă în urma unei supradoze de droguri. Cazul scoate la iveală și un detaliu greu de ignorat: părinții săi știau că are probleme cu substanțele și îl duceau și îl luau de la serviciu, în timp ce superiorii susțin că nu aveau habar de situație.

Agentul se afla în timpul programului când a cunoscut un bărbat pe o aplicaţie de întâlniri. În mijlocul nopţii a decis să ia maşina de serviciu, cu numere de MAI, şi să meargă în apartamentul individului. Acolo îl aşteptau doi bărbaţi pregătiţi pentru distracţie.

Petrecerea deocheată a fost organizată într-un complex rezidenţial aflat în sectorul 3 al Capitalei. În unul dintre apartamente, cei doi bărbaţi şi poliţistul ar fi consumat alcool, droguri şi ar fi participat la jocuri sexuale. Unul dintre petrecăreţi a sunat la 112 după ce agentul de 22 de ani a rămas inconştient.

"L-am văzut pe el în cărucior. Părea destul de grav. Sincer, mi-a rămas pe conştiinţă undeva. Ne-am gândit că e deja prea târziu, l-au găsit într-o stare nasoală", povesteşte un martor.

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Potrivit unor surse, poliţistul a luat o supradoză din drogul îngerilor, un anestezic puternic. Familia ştia că are probleme cu substanţele interzise. Ba chiar ca să-l ajute să lupte cu dependenţa, tatăl său obişnuia să-l ducă şi să-l aducă de la serviciu.

"Părea tatăl lui să fie jos care îşi făcea griji şi se învinovăţea", povesteşte un martor.

În ziua în care a ajuns la spital, părinții l-au dat dispărut pentru că nu l-au mai găsit la secţie la finalul turei. Nu se ştie de ce colegii lui, poliţiştii nu s-au sesizat.

"A plecat din timpul serviciului cu autoturismul din dotare fără a anunţa superiorii", spune Andreea Elena Balaş, IPJ Ilfov.

"Sunt structuri specializate, acele structuri de informaţii care trebuie să supravegheze munca colegilor noştri şi să informeze şefii ierarhic superiori în vederea luării de măsuri. Însă şi structura de informaţii de la nivelul unei unităţi de poliţie este redusă, este greu de gestionat situaţia a peste o mie de poliţişti de către doi sau trei lucrători", spune Gabriel Gârniţă, preşedinte SIDEPOL.

Poliţistul are 22 de ani și lucrează în cadrul grupei operative a Poliției Orașului Pantelimon. Are atribuţii judiciare, cercetări la faţa locului şi audieri. A absolvit Şcoala de Poliţie Câmpina anul trecut, iar acum studieaza dreptul la o universitate din Bucureşti. Acum în secția de poliție unde lucrează se face anchetă. La audieri, agentul le-ar spus colegilor că a fost drogat şi violat.

"Am avut foarte multe situaţii de colegi care au promovat toate examenele necesare, toate probele fizice şi practice, dar au fost respinse pe testul de integritate. Că vorbim de consum, că vorbim de cercul relaţional, care poate era unul legat de infracţionalitate. Aceste verificări se fac, doar că pot exista şi unele scăpări din cauza volumului mare de muncă", spune Gabriel Gârniţă, preşedinte SIDEPOL.

Până la finalizarea anchetei, agentul rămâne acasă, în concediu de odihnă.

Cazul politistului nu e izolat la în structurile Ministerului de Interne. Un tânăr din Tulcea a dus o viaţă paralelă timp de 3 ani: ofiţer de penitenciar ziua şi dealer de droguri noaptea. Iar, poate, cel mai controversat caz a fost cel al jandarmeriţei de la Brigada Specială, prinsă cu cocaină şi MDMA în poşetă.