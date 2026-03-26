Poluare pe Dunăre după scufundarea unei nave, în zona Turnu Măgurele. Apa, sistată în localitate

Alertă de poluare pe Dunăre, în zona Turnu Măgurele, după scufundarea unei nave. Autoritățile au intervenit de urgență, iar alimentarea cu apă a fost oprită preventiv pentru a evita orice risc pentru populație.

"Administraţia Naţională Apele Române, prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea şi Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman, intervine în urma unei poluări accidentale semnalate pe fluviul Dunărea, în dreptul portului Turnu Măgurele. Incidentul a fost notificat în data de 26 martie 2026, în jurul orei 10:15, de către autorităţile locale şi Poliţia de Frontieră Teleorman, fiind asociat cu scufundarea unei nave în zonă", anunţă, joi, AN Apele Române, într-un comunicat de presă.

Specialiştii au observat "prezenţa unor irizaţii la suprafaţa apei, fără a se evidenţia, în acest moment, o peliculă continuă de produs poluant".

"Fenomenul se manifestă în proximitatea barjei implicate. Ca măsură de prevenţie, operatorul regional SC APA SERV SA Teleorman a dispus oprirea alimentării cu apă a municipiului Turnu Măgurele, având în vedere că sursa de alimentare o constituie fluviul Dunărea", mai transmis sursa citată.

Articolul continuă după reclamă

Echipele Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman sunt deja în teren şi monitorizează evoluţia fenomenului.

De asemenea, a fost mobilizată o echipă de intervenţie formată din 7–8 persoane, dotată cu un autocamion şi materiale specifice de tip spill-sorb, baraje şi lavete absorbante, pentru limitarea eventualelor efecte ale poluării.

Zona este supravegheată de reprezentanţii mai multor instituţii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰