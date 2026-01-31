Misiune grea a pompierilor din Turda, după ce un bărbat a vrut să ajunga in mijlocul unui lac îngheţat, ca să prindă raţe sălbatice. Cum căldura din ultimele zile a mai subţiat stratul de gheaţă, bărbatul a căzut direct în apa rece. Doar intervenţia pompierilor a facut ca operaţiunea de salvare să se încheie cu bine.

E finalul fericit al unei operațiuni de salvare. Scenarii cu care pompierii s-au întâlnit prea des în această iarnă. Omul din imagini tocmai ce a fost scos din mijlocul unui lac îngheţat. "Am găsit o persoană de sex masculin care se afla în apă, la aproximativ 30 de metri de malul de metri de malul de pământ. Echiajele ajunse la faţa locului au constata că nu poate fi folosită barca din dotare, astfel că s-au folosit celealte accesorii", a declarat Vasile Perța, şef echipaj.

Bărbatul ar fi vrut să ajungă până în mijlocul lacului pentru a prinde rațe sălbatice

Bărbatul ar fi vrut să ajungă până în mijlocul lacului pentru a prinde rațe sălbatice. A înaintat aproximativ 20 de metri pe stratul de gheață, dar, în cele din urmă, gheața s-a spart și a căzut în apă. Omul a început să strige după ajutor, dar lacul este la o distanță destul de mare de zona locuită. Câţiva oameni l-au auzit, însă. "Nu ştiu cum a ajuns el de acolo, direct pe mijloc. Nu pot să-mi dau seama. E ceva lac de peştui", spune un martor.

Articolul continuă după reclamă

"Am intrat, intrarea destul de grea în apă. Am dat de gheaţă tare, dar după accea a trebuit să intrăm în apă efectiv, s-a rupt gheaţa sub noi. Era în apă, dar cu capul deasupra apei", a declarat Vlad Necşe, Detaşamentul de pompieri Turda. Ieri, pompierii au intervenit şi pentru salvarea unui tânăr căzut în lacul din parcul IOR din Capitală. A vrut să salveze un câine, dar a ajuns în apa rece ca gheaţa. Din fericire, atât tânărul, cât şi câinele au fost scoşi din lac la timp.

Gheaţa de pe râuri şi lacuri a adus un val de incidente în ultima perioadă. La Craiova, o fetiţă a fost salvată după ce stratul de gheata s-a rupt sub greutatea ei, iar la Gherla, de mai bine de o săptămână pompierii caută trupul unui baieţel de 4 ani care a ajuns în apă de pe un derdeluş.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰