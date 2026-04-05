Video Pompier găsit carbonizat în propria locuinţă. Colegii săi au stins flăcările, dar era prea târziu

Un pompier din Reşiţa s-a transformat peste noapte din salvator în victimă. Bărbatul de 47 de ani a murit, după ce locuinţa i-a fost cuprinsă de flăcări violente.

de Redactia Observator

la 05.04.2026 , 08:56

Din păcate, focul pe care l-a învins toată viaţa i-a devenit propria capcană mortală. Colegii săi au stins vâlvătaia în doar câteva minute, însă, în zadar.

I-au găsit trupul carbonizat şi nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Acesta era căsătorit şi avea doi copii.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

resita incendiu pompier
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.