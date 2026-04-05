Video Pompier găsit carbonizat în propria locuinţă. Colegii săi au stins flăcările, dar era prea târziu
Un pompier din Reşiţa s-a transformat peste noapte din salvator în victimă. Bărbatul de 47 de ani a murit, după ce locuinţa i-a fost cuprinsă de flăcări violente.
Din păcate, focul pe care l-a învins toată viaţa i-a devenit propria capcană mortală. Colegii săi au stins vâlvătaia în doar câteva minute, însă, în zadar.
I-au găsit trupul carbonizat şi nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Acesta era căsătorit şi avea doi copii.
