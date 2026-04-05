Parlamentul Camerunului a aprobat cu o majoritate covârşitoare un amendament constituţional menit să reintroducă funcţia de vicepreşedinte, o măsură despre care guvernul susţine că va asigura continuitatea, dar pe care opoziţia o consideră o consolidare a puterii executive.

Cel mai bătrân șef de stat din lume. După 43 de ani la putere, introduce funcția de vicepreședinte

Într-o şedinţă comună a Adunării Naţionale şi a Senatului, dominate de partidul de guvernământ, parlamentarii au votat cu 200 de voturi pentru, 18 împotrivă şi patru abţineri în favoarea adoptării proiectului de lege.

Proiectul de lege prevede că vicepreşedintele va prelua automat preşedinţia în cazul în care preşedintele Paul Biya moare, demisionează sau devine incapabil să-şi exercite funcţia. Biya, în vârstă de 93 de ani, conduce această ţară din Africa Centrală, producătoare de petrol şi cacao, din 1982 şi este cel mai în vârstă şef de stat din lume aflat în funcţie. Discuţiile publice despre starea sa de sănătate sunt interzise.

Conform legislaţiei, a cărei copie a fost consultată de Reuters, vicepreşedintele va fi numit şi demis de către preşedinte, exercitându-şi mandatul pe durata rămasă din mandatul de şapte ani al preşedintelui.

Cu toate acestea, liderului interimar i s-ar interzice să iniţieze modificări constituţionale sau să candideze la alegerile următoare. Guvernul a susţinut că reforma are scopul de a asigura stabilitatea instituţională în cazul unei vacantare neaşteptate a funcţiei de conducere. Biya are la dispoziţie 15 zile pentru a promulga proiectul de lege.

Criticii, inclusiv parlamentarii din opoziţie, susţin că amendamentul slăbeşte instituţiile democratice şi accentuează centralizarea.

Joshua Osih, membru al parlamentului şi preşedinte al Frontului Social-Democrat din opoziţie, a declarat că aceste modificări reprezintă o oportunitate ratată de a consolida unitatea naţională şi guvernarea democratică într-o ţară sfâşiată de un conflict civil încă din 2017.

„Acest text slăbeşte legitimitatea, consolidează centralizarea şi ignoră o nemulţumire istorică majoră”, a spus Osih, solicitând în schimb un sistem în care preşedintele şi vicepreşedintele să fie aleşi împreună, reflectând originile Camerunului ca uniune a teritoriilor administrate de britanici şi francezi, potrivit News.

Reintroducerea funcţiei de vicepreşedinte marchează prima revizuire constituţională majoră a Camerunului din 2008, când limitele mandatului prezidenţial au fost eliminate într-o mişcare care a stârnit proteste la nivel naţional, care au fost întâmpinate cu o represiune violentă din partea forţelor de securitate.

Funcţia de vicepreşedinte a făcut parte anterior din structura de guvernare a Camerunului, dar a fost abolită în 1972 în urma unui referendum constituţional.

