Fost matador, ucis de un taur cu o zi înainte de coridă, în Malaga

Un fost matador a murit după ce a fost atacat de un taur într-o arenă din Málaga, în sudul Spaniei, chiar cu o zi înaintea unui spectacol de coridă tematic. Incidentul readuce în atenție controversele tot mai intense din jurul acestor tradiții.

Un matador pensionat a fost ucis vineri de un taur, în timp ce pregătea animalele pentru o coridă organizată într-o arenă din Malaga, au anunțat organizatorii, potrivit CNN.

Ricardo Ortiz se afla în țarcurile unde erau ținuți taurii, la arena La Malagueta, una dintre cele mai vechi și cunoscute din oraș, când unul dintre animale l-a împuns mortal, potrivit companiei Lances de Futuro, organizatoarea evenimentului.

"Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor celui decedat, o persoană foarte iubită și respectată în lumea coridelor", se arată în comunicatul companiei.

O carieră legată de tradiția coridelor

Moartea lui Ortiz a survenit cu o zi înaintea unei coride tematice dedicate lui Picasso, în cadrul căreia trei matadori urmau să înfrunte șase tauri în arena din Málaga.

Născut în 1974, în Malaga, Ricardo Ortiz provenea dintr-o familie de matadori și avusese la rândul său o carieră de succes, potrivit publicației spaniole El Pais.

Coridele, tot mai contestate în Spania și în lume

Coridele și cursele cu tauri, considerate simboluri ale culturii spaniole, au devenit tot mai controversate în ultimii ani. Practicile sunt tot mai des criticate de organizațiile pentru protecția animalelor și au ajuns în centrul unor dezbateri aprinse.

Între 2010 și 2023, numărul festivalurilor de coridă din Spania a scăzut cu o treime, potrivit Reuters.

Tendința de declin se observă și la nivel global. Columbia a adoptat în 2024 o lege care interzice coridele începând cu 2027, iar ulterior doar șapte țări din lume vor mai găzdui astfel de evenimente. În Mexic, autoritățile au modificat tradiția anul trecut, după ce congresul local a decis interzicerea folosirii săbiilor și altor arme pentru a reduce suferința atât a taurilor, cât și a matadorilor.

Denisa Gheorghe

