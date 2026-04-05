Întâlnire interzisă, încheiată în cătușe. S-a întâmplat în Cluj, unde un bărbat a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și s-a întâlnit cu fosta parteneră. Întâlnirea a avut loc chiar cu acordul ei.

Cei doi foști parteneri s-au despărțit cu scandal și chiar amenințări, motiv pentru care judecătorii din Gherla au decis să emită un ordin de protecție pentru două luni. Bărbatul de 45 de ani nu mai avea voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de fosta lui parteneră, o femeie de 27 de ani.

Zilele trecute, însă, de comun acord, s-au întâlnit în Cluj-Napoca și părea că vor să se împace, astfel că au mers împreună la bărbat acasă, fără să țină cont de ordinul de protecție încă în vigoare. Atâta vreme cât acesta nu a fost anulat de instanță, urmările încălcării lui nu țin cont de faptul că partenerii se împacă. Polițiștii au aflat că cei doi s-au întâlnit și s-au autosesizat pentru încălcarea ordinului de protecție.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează ca instanța să decidă dacă va fi și arestat preventiv pentru 30 de zile.

Alex Prunean

