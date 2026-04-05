Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat semnificativ, după episoade severe de aritmii cardiace. Medicii au fost nevoiți să îl transfere de urgență la Terapie Intensivă.

Potrivit unui comunicat transmis de Spitalul Universitar de Urgență București, problemele au început încă de sâmbătă seara, când pacientul a prezentat aritmii cardiace importante, tratate inițial de echipa de gardă din secția de cardiologie.

Situația s-a complicat însă în cursul nopții, când aritmiile au devenit severe și nu a mai răspuns la tratament. În aceste condiții, medicii au decis transferul de urgență în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

"Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă", au transmis reprezentanții unității medicale.

În prezent, cadrele medicale precizează că nu există elemente noi privind evoluția stării de sănătate.

Reprezentanții spitalului fac apel la respectarea intimității și demnității pacientului în această perioadă delicată și anunță că vor reveni cu informații dacă situația o va impune.

Mircea Lucescu a suferit un infarct vineri

Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut vineri dimineaţă, la Spitalul Unversitar. La finalul săptămânii trecute, Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la SUUB, după ce i s-a făcut rău în timpul şedinţei tehnice premergătoare unui antrenament al echipei naţionale, fiind afectat de ratarea calificării la Cupa Mondială 2026, după înfrângerea suferită în faţa Turciei (0-1), joia trecută.

Lucescu nu a făcut deplasare cu naţionala în Slovacia, reprezentativa României fiind condusă de secundul Ionel Gane la meciul amical pierdut marţi cu 0-2.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, prin intermediul site-ului oficial, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, afirmând că îl aşteaptă într-un nou rol, în lunile următoare.

