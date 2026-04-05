A murit profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei. Avea 85 de ani

Profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei şi fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj, a murit, duminică, la vârsta de 85 de ani.

de Nicu Tatu

la 05.04.2026 , 15:19
Liviu Maior a fost conducător al Clubului Sportiv Universitatea Cluj în perioada 1984-1991, potrivit News.ro.

Absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, a fost unul dintre cei mai importanţi istorici români, specialist în istoria modernă şi în mişcarea pentru emanciparea românilor transilvăneni.

A fost decorat cu "Meritul Academic" şi Premiul Academiei Române în anul 1993 şi a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea a trei universităţi din România: "Petru Maior" din Târgu-Mureş, "Lucian Blaga" din Sibiu şi "Andrei Şaguna" din Constanţa.

Important om politic şi diplomat, Liviu Maior a deţinut portofoliul de Ministru al Educaţiei între 1992 şi 1996. Din 1996 în 2003 a fost ales senator în Parlamentul României.

Între 2003 şi 2005 a fost ambasador plenipotenţiar în Canada.

Nicu Tatu Like
liviu maior ministrul educatiei universitatea cluj
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corect ca maşinile electrice să aibă parcare gratuită?
Observator » Evenimente » A murit profesorul Liviu Maior, fost ministru al Educaţiei. Avea 85 de ani
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.