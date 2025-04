Victor Ponta a recunoscut într-un podcast că a dat ordin de inundare a României pentru a scuti capitala Serbiei de un dezastru.

"În timpul inundaţiilor am dat eu ordin peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam Porţile de Fier, se inunda Belgradul. Pentru că se inunda partea românească şi s-a indundat. Am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri. N-aţi aflat nimic voi, presa", a povestit Victor Ponta, candidat la preşedinţie.

Ponta: Asta înseamnă să fii un lider în momente de criză

Vezi și

Declaraţiile halcinante merg mai departe.

"Te-ai gândit că mai bine inunzi nişte români decât să inunzi nişte sârbi?", a fost întrebat Victor Ponta.

"Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul", a continuat Ponta.

În schimbul acestui favor, Ponta s-a ales apoi cu cetăţenia sârbă. Şi cu un post de consilier pentru preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în 2016.

"Mă gândeam că, na! Nu mai fac politică. Îmi place, îmi place Belgradul, îmi place Serbia foarte tare", spune Victor Ponta, candidat la preşedinţie.

Cinci localităţi au fost inundate după ordinul lui Ponta. Iar 1500 de hectare de pădure şi păşuni au ajuns atunci sub ape. Printre ele şi comuna Cetate, unde are reşedinţa poetul Mircea Dinescu.

"Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci şi de-aia şi acum nu mă mai cheamă să învârt şi eu un ciolan. Că el întotdeauna e cu ciolanul. Da, dar i-am dat despăgubiri. I-am dat mai mult decât făcea coşmelia lui de la Cetate", spune Victor Ponta, candidat la președinție.

"A fost o pagubă de vreo 40.000 - 50.000 de euro însă nu am primit de la nimeni niciun ajutor. Şi Ponta este un mincinos. Minte", spune Mircea Dinescu, poet.

Victor Ponta a ţinut să justifice alegerea sa printr-o postare pe Facebook.

"Asta înseamnă să fii un lider în momente de criză. În 2014, am avut grijă de români şi de proprietăţile românilor. Nici un român nu a fost în pericol în zona Dunării. Nici o gospodărie nu a fost afectată, nici măcar casa domnului Dinescu. Când vieţilor unor oameni, vecinii noştri, prietenii noşti din Serbia au fost în pericol, am făcut ceea ce ar face orice român, orice creştin. Am sărit să-i ajutăm. Sunt foarte mândru că România a fost alături de Serbia. Sunt mândru că sunt român. Aş face exact acelaşi lucru din nou", a spus Ponta într-un mesaj postat pe Facebook.

Trei oameni au murit şi peste 3.000 de case au fost distruse în 2014

Declaraţiile lui Ponta au stârnit un val de reacţii pe scena poltică. Premierul Marcel Ciolacu îi cere fostului său consilier să se retragă din cursa prezidenţială.

"Din punctul meu de vedere, nu aş fi luat această decizie", a spus Marcel Ciolacu, premierul României.

În replică, candidatul la prezidenţiale a postat pe Facebook un mesaj la adresa lui Marcel Ciolacu în care îi cere să se retragă din funcţia de premier altfel îl va demite el dacă va ajunge preşedinte.

Partidul DREPT îl acuză pe Ponta de înaltă trădare şi a depus plângere la Parchet. Sesizare penală vor să facă şi reprezentanţii USR.

"Sunt criminali ticăloşi care spun că trebuia să-i las să moară pe pe vecinii noştri. Eu în primul rând i-am apărat pe români. Niciun singur român nu şi-a pierdut viaţa. Atunci când au fost cele mai mari inundaţii din Europa din ultimii 100 de ani. Niciun român nu şi-a pierdut casa", a continuat Victor Ponta, candidat la preşedinţie.

2014 a fost anul inundaţiilor. În ciuda situaţiei dramatice, vizitele lui Ponta rămân de pomină.

"Am stat în chirie la nişte oameni sus pe deal. Pe urmă s-au făcut diguri, pe urmă am reparat din nou", spune unul dintre localnicii afectați.

"V-au dat despgubiri, atunci?"

"Nu ne-au dat", a spus localnicul.

Trei oameni au murit şi peste 3.000 de case au fost distruse de puhoaie în timpul inundaţiilor din 2014.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi în plan să plecaţi în vacanţă de Paşte, anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰