Video Un băiat de 12 ani din Târgu Neamţ, în stare gravă după s-a urcat pe un tren şi s-a electrocutat
Joaca pe vagoanele de tren, o capcană mortală despre care am vorbit de mai multe ori, aici, la Observator, face noi victime.
Un băiat de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe tot corpul, după ce s-a urcat pe un tren staţionat din gara din Târgu-Neamţ. Era împreună cu un alt copil, însă doar el a fost atins de arcul electric format în apropierea liniei de înaltă tensiune. Salvatorii ajunşi la faţa locului i-au acordat primul ajutor şi l-au transportat de urgenţă la spital.
Medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD
Însă din cauza arsurilor severe, medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD, cu care l-au transferat pe băiat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Cu riscul de a ne repeta, vă spunem încă o dată: gările nu sunt parcuri de distracții, iar firele de înaltă tensiune pot ucide fără ca măcar să fie atinse.
Aşadar, copiii trebuie învăţaţi să păstreze distanţa: chiar dacă un vagon pare abandonat, cablurile de deasupra lui sunt mereu sub tensiune. Niciun selfie sau apreciere pe TikTok cu merită riscurile.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage