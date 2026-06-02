Video Un băiat de 12 ani din Târgu Neamţ, în stare gravă după s-a urcat pe un tren şi s-a electrocutat

Joaca pe vagoanele de tren, o capcană mortală despre care am vorbit de mai multe ori, aici, la Observator, face noi victime. 

de Redactia Observator

la 02.06.2026 , 16:54
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Un băiat de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe tot corpul, după ce s-a urcat pe un tren staţionat din gara din Târgu-Neamţ. Era împreună cu un alt copil, însă doar el a fost atins de arcul electric format în apropierea liniei de înaltă tensiune. Salvatorii ajunşi la faţa locului i-au acordat primul ajutor şi l-au transportat de urgenţă la spital. 

Medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD

Însă din cauza arsurilor severe, medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD, cu care l-au transferat pe băiat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Cu riscul de a ne repeta, vă spunem încă o dată: gările nu sunt parcuri de distracții, iar firele de înaltă tensiune pot ucide fără ca măcar să fie atinse.

Articolul continuă după reclamă

Aşadar, copiii trebuie învăţaţi să păstreze distanţa: chiar dacă un vagon pare abandonat, cablurile de deasupra lui sunt mereu sub tensiune. Niciun selfie sau apreciere pe TikTok cu merită riscurile.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

targu neamt tren
Înapoi la Homepage
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum a fost surprins Ion Ţiriac, în timp ce Sorana Cîrstea părăsea învinsă terenul principal de la Roland Garros
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Cum arată mormântul Teodorei Marcu de la Insula Iubirii, la un an după ce a fost ucisă. Ceva dureros atrage imediat atenția trecătorilor! Toți se opresc ca să vadă detaliul cu ochii lor
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Noul VAR a ajuns în România! Schimbare uriașă de arbitraj în SuperLiga: când va fi implementat sistemul identic cu cel din top 5 campionate ale Europei. Foto
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Șoșoacă a intrat în direct la televiziunea de propagandă a Kremlinului să mintă despre drona căzută în Galați
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Cutremur puternic de 6,1 grade! A zguduit o zonă unde locuiesc mulți români
Comentarii


Întrebarea zilei
Cu ce plecaţi în vacanţă?
Observator » Evenimente » Un băiat de 12 ani din Târgu Neamţ, în stare gravă după s-a urcat pe un tren şi s-a electrocutat
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.