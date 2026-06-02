Joaca pe vagoanele de tren, o capcană mortală despre care am vorbit de mai multe ori, aici, la Observator, face noi victime.

Un băiat de 12 ani a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe tot corpul, după ce s-a urcat pe un tren staţionat din gara din Târgu-Neamţ. Era împreună cu un alt copil, însă doar el a fost atins de arcul electric format în apropierea liniei de înaltă tensiune. Salvatorii ajunşi la faţa locului i-au acordat primul ajutor şi l-au transportat de urgenţă la spital.

Medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD

Însă din cauza arsurilor severe, medicii au cerut ajutorul unui elicopter SMURD, cu care l-au transferat pe băiat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Cu riscul de a ne repeta, vă spunem încă o dată: gările nu sunt parcuri de distracții, iar firele de înaltă tensiune pot ucide fără ca măcar să fie atinse.

Aşadar, copiii trebuie învăţaţi să păstreze distanţa: chiar dacă un vagon pare abandonat, cablurile de deasupra lui sunt mereu sub tensiune. Niciun selfie sau apreciere pe TikTok cu merită riscurile.

