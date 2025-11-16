Postul abia a început, dar pofticioşii nu s-au abţinut. Cârnaţii şi jumările au sfârâit la Băile Felix

Deşi suntem în Postul Crăciunului, la Băile Felix, oamenii au intrat deja în febra sărbătorilor de iarnă. Şi cum tradiţia înseamnă sacrificarea porcilor, bihorenii s-au bucurat de un spectacol autentic de ignat, exact ca pe vremea bunicilor. Pentru cei mai pofticioşi dintre ei, perioada de abținere a început abia după ce s-au delectat cu bucatele tradiţionale.

Zeci de echipe din nord-vestul țării s-au întrecut la festivalul "D'ale Porcului" din Băile Felix. Bucatele tradiţionale, pălinca şi vinul fiert au fost la loc de cinste, iar muzica și dansurile populare au readus atmosfera magică.

"Acem nouă echipe din Bihor în competiţie, plus trei echipe din judeţele învecinate, din Nădlac, Arad, din Mediaş, Satu Mare", a declarat Nicu Pop, organizator. "Cârnatul este gata, toroşul imediat şi el, preparatul pentru caltaboş e acolo. Am pregătit şi un preparat special, tocăniţă de unghii de porc cu găluşte. Vrem să câştigăm, concurăm cu drag", a declarat Ioan Gligor, primarul comunei Oşorhei.

Cârnații și jumările au sfârâit în ceaunele uriașe, iar aromele îmbietoare au atras sute de pofticioși dornici să guste din bucatele tradiţionale. Şi cum suntem în post, unii s-au mulţumit doar cu privitul. "Un vin fiert de casă, cu cârnaţi tradiţionali, un caltaboş, pregătim acum jumări. Facem tradiționala iahnie de fasole cu cârnaţi. În ceaunul alăturat avem jumările, proaspete, un toroş tradiţional din zona noastră".

La intrarea în târg, vizitatorii au fost întâmpinați de sculptorul care, an de an, dă identitate festivalului. Lucrările lui, inspirate din tradițiile românești ale ignatului, au transformat evenimentul într-o veritabilă galerie de artă în aer liber.

"Şi-au dorit un trofeu, mai deosebit, şi atunci am sculptat un purcel, ca să îl poată da premiu la cei care vor ieşi învingători în anul respectiv", a declarat sculptorul Lazăr Radu. Ediția din acest an a fost numită sugestiv "Turneul Campionilor", iar vestea bună e că spectacolul culinar continuă și astăzi.

