Video Poveste stranie la un spital din Beiuş. O femeie a rămas mutilată după o operaţie la sân

O poveste stranie, petrecută la un spital din Beiuş, se încheie în sala de judecată. O pacientă acuză un medic chirurg că a mutilat-o în urma unei intervenţii chirurgicale. Medicul susţine că a operat-o de mastită, pacienta susţine ca i s-a promis un lifting de sâni. Chirurgul nu are specializare în medicina estetică. Femeia susține că prima consultație a avut loc într-o frizerie, iar medicul i-a scos firele acasă. Operaţia s-a infectat, iar acum pacienta îl acuză pe medic de malpraxis.

de Redactia Observator

la 22.09.2025 , 18:23

Femeia în vârstă de 55 de ani susține ca l-a cunoscut pe medicul chirurg într-o frizerie din Satu Mare, unde a făcut o intervenţie estetică la buze. Doctorul i-ar fi oferit o primă consultaţie chiar acolo.

Medicul este unul dintre supravieţuitorii accidentului aviatic din Apuseni, din urmă cu 11 ani, tragedie în care și-au pierdut viața pilotul Adrian Iovan și studenta Aura Ion.

Aşa a ajuns femeia pe masa de operaţie, în spitalul din Beiuş. La scurt timp de la intervenție, operația s-a infectat. Deşi a întrebat medicul dacă este nevoie să ia antibiotic, medicul a asigurat-o prin mesaje că nu e nevoie. Peste două zile femeia a ajuns la urgenţe.

Doctorul i-ar fi scos firele acasă, şi nu într-un mediu steril, iar acest lucru ar fi dus la infecţie. Recunoaşte asta, însă susţine că intervenția chirurgicală nu a fost de ordin estetic, ci pentru a trata o mastită, conform dialogului purtat cu reporterul Observator:

Pacienta susţine însă că a fost numai un diagnostic fictiv pentru ca operaţia să poată fi decontată de stat: 7.300 de lei mai exact, din bani publici.

Cazul va fi soluţionat cel mai probabil de un judecător pentru că pacienta a decis să îl dea în judecata pe medicul chirurg.

