Tată de 22 de ani, suspectat că şi-ar fi omorât bebeluşul de doar 2 luni. L-a scuturat pentru că plângea

Un caz grav este investigat de polițiștii din județul Prahova, după decesul unui bebeluș de doar două luni. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar ancheta vizează posibile fapte de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei.

Potrivit informațiilor oficiale, ancheta este coordonată de procurorul de caz, iar polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale desfășoară cercetări pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

"În prezent, sunt efectuate cercetări într-un dosar penal aflat în instrumentarea unității de parchet competente, având ca obiect săvârșirea unei infracțiuni de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei. Activitățile sunt desfășurate de polițiștii din cadrul structurilor de investigații criminale, sub coordonarea procurorului de caz, fiind întreprinse demersuri specifice pentru stabilirea situației de fapt", au transmis oficialii Poliției județene Prahova.

Surse apropiate anchetei susțin că bebelușul ar fi murit după ce ar fi fost agresat de tatăl său. Se pare că bărbatul, în vârstă de 22 de ani, nemulțumit de faptul că micuțul plângea, l-ar fi scuturat puternic, fapt ce ar fi dus la deces.

În același timp, există și alte informații aflate în analiză, inclusiv declarații conform cărora leziunile ar putea avea și alte cauze. Ancheta urmărește clarificarea tuturor circumstanțelor și stabilirea responsabilității.

Bărbatul este arestat preventiv pentru 30 de zile, iar inițial dosarul ar fi fost deschis pentru alte infracțiuni, inclusiv ucidere din culpă și rele tratamente aplicate minorului, înainte de încadrarea actuală.

După incident, autoritățile au intervenit prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova, care a preluat cei trei frați ai bebelușului decedat.

"S-au dispus măsuri de protecție pentru trei copii, s-a dispus imediat măsura de protecție prin instituirea plasamentului în regim de urgență la asistent maternal profesionist", au declarat reprezentanții DGASPC Prahova.

De asemenea, rudele copiilor au solicitat preluarea acestora, însă autoritățile desfășoară o evaluare extinsă pentru a stabili dacă mediul familial este unul sigur pentru minori.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova continuă investigațiile, fiind dispuse expertize medico-legale și alte analize de specialitate pentru a stabili cauza exactă a decesului și eventualele responsabilități.

Autoritățile au precizat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează și circumstanțele cazului vor fi clarificate.

