Dacă ai visat vreodată să trăiești sub soarele Spaniei, într-un sat liniștit, cu locuință gratuită și un loc de muncă asigurat, Arenillas ar putea fi locul perfect pentru tine.

Satul din Spania. cu doar 40 de locuitori, unde poți primi o casă gratis şi un loc de muncă

Satul Arenillas din Spania oferă cazare gratuită și locuri de muncă pentru a atrage noi locuitori care să anime comunitatea. Situat în provincia Soria, în regiunea Castilla y León, la aproximativ două ore de Madrid, micul sat mai are în prezent doar 40 de localnici.

Ca multe alte zone rurale din Spania, Arenillas se confruntă cu o depopulare masivă. Dar autoritățile nu stau degeaba: au lansat un apel neobișnuit pentru a convinge oamenii să se mute aici, scrie presa germană.

Oferta este foarte atractivă. Cei care se mută în Arenillas primesc gratuit locuințe complet mobilate, având doar grija cheltuielilor de zi cu zi. În ultimii ani, primăria a renovat mai multe clădiri, pregătind șapte apartamente pentru noii veniți.

Articolul continuă după reclamă

Autoritățile vor să atragă în special familii cu copii. Cei mici pot merge la școala din Berlanga de Duero, aflată la circa 20 km, iar transportul este gratuit. În plus, internetul rapid permite și munca de acasă.

În schimb, noii veniți sunt așteptați să contribuie la viața satului, participând la activități în centrul comunitar sau punând umărul la treabă pentru a menține clădirile publice în stare bună. Arenillas se mândrește și cu grija pentru mediu, folosind energie solară pentru a-și acoperi o parte din necesarul de electricitate.

Apelul autorităţilor nu a rămas fără ecou. În doar câteva zile, primăria a primit peste 100 de cereri, care sunt acum analizate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰