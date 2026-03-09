Nici două luni până ne încolonăm spre plajă, de 1 Mai, iar cei care sperau să ajungă la mare cu trenul n-au decât să-şi pună pofta-n cui: gările din staţiunile Costineşti şi Neptun nu sunt nici acum gata. De la Constanţa spre Mangalia trenul circulă cu autobuzul.

Clădiri ridicate de la zero, case de bilete moderne, peroane largi, toalete în care să nu îţi mai fie frică să intri. Când vor fi gata gările, va fi o plăcere să te dai jos din tren la Costineşti sau la Neptun. Dar nu căutaţi încă bilete. Şi de 1 mai, trenul de Mangalia se opreşte tot la Constanţa.

"Totul va fi nou. Iluminat, chiar şi o parcare pentru persoanele cu dizabilităţi, chiar şi un loc de joacă", a declarat Dorin Jeanu, primar Costineşti.

"Arată în ultimul hal. Era un container nenorocit. Acum băieţii văd că lucrează şi peronul o să arate foarte bine, doar că trebuie să avem răbdare pentru că în România lucrurile merg foarte încet", a spus un motociclist.

Articolul continuă după reclamă

Reprezentanții CFR spun că de vină pentru întârzieri e vremea care nu a ţinut cu muncitorii.

În Costineşti, la clădirea gării lucrările au ajuns la 40%. Noul peron va avea o lăţime de 5 metri. Anual, în staţiune ajung peste jumătate de milion de turişti.

Pe şantierul din Neptun, lucrurile stau ceva mai bine.

Gara din Neptun a fost practic reconstruită de la zero. În interior, turiştii au la dispoziţie casă de bilete, sală de aşteptare, dar şi grupuri sanitare.

Lucrările au ajuns la 90% însă tot nu vor fi gata la timp pentru 1 Mai.

"Termenul iniţial era decembrie 2025, dar din cauza faptului că lucrările au fost devansate pentru a nu se desfăşura în perioada sezonului estival, automat şi termenul de finalizare a fost prelungit", a declarat Cătălin Schipor, reprezentant CFR Insfrastructură.

Noul termen, pentru ambele gări, este 1 iunie. Până atunci, atât turiştii cât şi localnicii care fac naveta între Constanţa şi Mangalia se înghesuie în autobuze.

"Avem mulţi pensionari, vin pentru tratament. Cu autobuzul circulă lumea mai mult", a spus un şofer de autobuz.

Lucrările de modernizare a celor două gări costă 30,6 milioane de lei, fără TVA. Gara din Mangalia va fi şi ea modernizată, dar încă se caută surse de finanţare pentru acest proiect.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰