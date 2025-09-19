N-au ei ie ca a noastră şi nici opinci tradiţionale. Dar au un nume de referinţă: Prada. Renumita casă de modă a iscat un val de controverse în mediul online după ce a lansat o pereche de pantofi care seamănă izbitor cu încălţămintea ţăranilor noştri.

De la culoare, formă, până la croială şi textură. Pe internet, pantofii lor au făcut furori - pasionaţii dau pe ei peste 1000 de euro. Opincile noastre se vând cu greu, cu până în 200 de lei.

Designul tradițional românesc, reinterptretat fără mențiune

Un producător de la Avrig ştie şi el că nu face pantofi ca italienii, dar le bate orazul şi cere brandului să menţioneze sursa de insipiraţie. "Putem observa clar vârful pantofului, care e foarte asemănător cu gurguiul opincii, atât ca tehincă de lucru, cât şi ca cusătură", spune specialistul.

"Folclorul românesc este foarte vast şi e o sursă de inspiraţie atât pentru noi cât şi pentru alte ţări, dar cred că ar fi frumos să fie menţionat că s-au inspirat din anumite zone", a adăugat el.

Dacă inspiraţia ar fi fost menţionată de Prada, "imediat ar fi început cererea. Probabil că meşterii ar fi avut comenzi mai mari. E deja un caz clasic. Legal nu există niciun fel de oprelişte, iar ca noi să putem susţine o astfel de luptă, ar trebui să avem ceva de oferit, nu doar de apărat", spune Diana Tănăsescu, directoarea unei asociaţii de promovare culturală.

De aceea, se şi repetă situaţiile de acest fel. Cu doar două luni în urmă, brandul italian a fost în centrul unui scandal venit din partea artizanilor indieni, care l-au acuzat că a copiat fără permisiune designul sandalelor kolhapuri. Nu de acelaşi deznodământ am avut parte şi noi, anul trecut, când Louis Vuitton a inclus în colecţia de vară o bluză, care seamănă izbitor cu ia noastră tradiţională din mărginimea Sibiului, fără a face referire la o sursă de inspiraţie.

