Un incendiu violent a făcut prăpăd aseară la un depozit auto dintr-o comună din judeţul Botoşani. Flăcările uriaşe ameninţau să se apropie şi de casele oamenilor, iar operaţiunea de stingere a fost anevoiasă. Anchetatorii iau în calcul ipoteza ca focul să fi fost pus intenţionat. Suspect este un bărbat, care ar fi vrut să se răzbune.

"Doamne fereşte! Să-i ajute să scape...dar nu cred că scapă. Uite ce e acolo...e prea mare focul". Sunt imaginile surprinse de localnicii din Buimăceni aseară, în timpul incendiului. Nu a durat mult până când vâlvătaia s-a extins şi la o hală, care aparţine primăriei comunei Albeşti. Flăcările uriaşe ameninţau să se extindă şi la casele din apropiere.

Locul a fost împânzit rapid de pompieri, voluntari, dar şi de ambulanţe şi echipaje de poliţie. Misiunea de stingere a fost extremă. În hala primăriei funcționau o vopsitorie, un service auto, dar și un depozit de materiale combustibile, astfel că exista pericolul unei explozii. Două butelii au fost scoate la timp de pompieri. "Incendiul a fost lichidat după aproximativ 3 ore", a anunţat Dorina Lupu, ISU Botoşani.

La final, două persoane, între care şi proprietarul service-ului, au suferit atacuri de panică şi au ajuns la spital. În urma incendiului, au rămas, din fericire, doar pagube materiale. "Suprafaţa totală afectată a fost de peste 1200 de metrii pătraţi", a declarat Dorina Lupu, ISU Botoşani.

Articolul continuă după reclamă

Conform primelor ipoteze, incendiul ar fi fost provocat din răzbunare. Autorităţile au identificat şi un suspect. Bărbatul a fost reţinut, iar poliţiştii încearcă să stabilească acum dacă este sau nu vinovat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰