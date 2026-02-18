Prefectul Capitalei: Toate instituțiile sunt mobilizate, își fac treaba. Există suficiente stocuri și utilaje

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat că toate instituțiile responsabile sunt mobilizate în contextul Codului Roșu de ninsoare. Acesta a lansat un apel cetățenilor capitalei, sugerându-le să își lase autoturismele acasă.

"Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, cum ne-am așteptat să fie, dar ninge destul de tare", a anunțat Nistor, miercuri, conform Mediafax.

În același timp, Andrei Nistor a atras atenția asupra faptului că planurile de deszăpezire ar trebui reevaluate, deoarece multe dintre ele au fost concepute în urmă cu 10–15 ani și nu mai corespund realităților actuale.

"Toate aceste planuri de deszăpezire ar trebui reverificate ulterior, pentru că ele sunt gândite acum 10-15 ani și nu mai sunt de actualitate, dar toate forțele, toate instituțiile sunt mobilizate și își fac treaba", a spus prefectul.

"Există suficiente stocuri și utilaje, însă este Cod Roșu și a nins foarte mult. În câteva ore, acest cod roșu se va opri și sperăm ca situația să se îmbunătățească", a mai adăugat oficialul.

Prefectul a făcut un apel către cetățeni să evite deplasările neesențiale, să își lase autoturismele acasă: "Pe cât posibil să-și lase mașinile acasă, să folosească transportul în comun. Iar pentru cei care merg pe jos, evident să fie extraordinar de atenți, pentru că poate fi foarte alunecos pe jos, pot cădea și pot apărea tot felul de probleme, care evident generează în lanț alte probleme, pentru că se intervine mai greu decât în mod normal. Atenție maximă!".

