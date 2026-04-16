Un preot din Oneşti şi-a găsit sfârşitul în propria casă, într-un incendiu care a izbucnit de la o lumânare aprinsă. Iniţial, bărbatul a reuşit să se salveze, a sărit pe geam, împreună cu soţia, dar o decizie de moment i-a fost fatală: s-a întors în casă, printre flăcări, să mai ia ceva. O întreagă comunitate e în şoc: bărbatul slujea la aceeaşi biserică de patru decenii. În Săptămâna Luminată tradiţia spune ca lumânarea de la Înviere să fie reaprinsă zilnic. Dar flacăra nu trebuie lăsată nesupravegheată.

Flăcări de câţiva metri au înghiţit într-o clipă casa părintelui Clement Popa. Preotul a reuşit să iasă cu soţia pe geam, dar s-a întors în dormitor pentru a salva din bunuri. Nu a mai putut ieşi. Vestea morţii i-a marcat profund pe oameni, preotul era extrem de iubit în comunitate.

"Am crescut în sfânta biserică sub ochii sfinţiei sale. Am învăţat foarte multe. De pe urma părintele nu rămâne doar numele sfinţiei sale, ci rămân bisericile pe care sfinţia sa le-a ridicat în sufletul enoriaşilor", spune Paul Constantin, dascăl.

"Era de pus la rană. Foarte bun. Îmi pare rău, sincer rău de el", spun localnicii.

Clement Popa avea 66 de ani şi servise o viaţă la biserica "Sfântul Ierarh Nicolae", din Oneşti. Era un preot riguros, apropiat de oameni şi cu har duhovnicesc. În fiecare an oficia slujbe de pomenire a victimelor inundaţiilor din 1991, un moment dureros pentru comunitate, pentru că au murit 35 de oameni. Anul trecut se pensionase, iar enoriaşii i-au oferit în dar o plachetă inscripţionată pentru cei 38 de ani de muncă. Continua însă să slujească voluntar.

"Credincioşii sunt cu toţii cutremuraţi. E o veste tristă. Chiar dacă a ieşit la pensie, a rămas alături de noi, slujind în continuare în biserica parohială şi în capela care ţine de parohia noastră", spune Florin Robert Blănaru, preot paroh la biserica "Sfântul Ierarh Nicolae".

"Niciun părinte nu a făcut ce a făcut el la biserica asta. A renovat tot pe acolo", spun localnicii.

"Suntem alături de familie, oferindu-le sprijinul duhovnicesc şi financiar necesar în această perioadă de grea încercare", spune Răzvan Constantin Popovici, purtător de cuvânt Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului.

Soţia preotului s-a intoxicat cu fum dar a scăpat cu viaţă

"A fost preluată, evaluată, stabilizată şi internată în Terapie Intensivă, medicină internă. Momentan, pacienta este în afara oricărui pericol", a declarat Ana Maria Băncescu, directorul medical al Spitalului Municipal Oneşti.

Cele două fiice ale preotului au mai trecut printr-o tragedie în urmă cu 15 ani, când mama lor s-a prăpădit din cauza unei boli incurabile. Tatăl lor s a recăsătorit în pandemie şi abia ce îşi renovase casa care acum a ars. Totul a pornit de la o lumânăre uitată aprinsă.

Credincioşii obişnuiesc în Săptămâna Luminată să reaprindă lumânarea de la Înviere zilnic, însă tradiţia trebuie respectată cu precauţie. Niciodată lumânarea sau candela nu se lasă nesupravegheate.

Foc lăsat nesupravegheat, scurcircuit electric şi scrum de ţigară sunt principalele cauze ale incendiilor casnice produse doar luna trecută.

