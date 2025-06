Începe canicula! Urmează cel puţin două zile cu temperaturi de 35, 36 de grade Celsius la umbră în sudul ţării. Cine vrea să îşi instaleze acum aparat de aer condiţionat în casă are de înfruntat preţuri care se umflă peste noapte şi instalatori greu de găsit.

Puterea de răcire şi consumul de electricitate sunt cele mai importante criterii în alegerea unei instalaţii de climatizare. Un aparat din clasa A trei plus poate consuma cu până la 50% mai puţină energie decât unul din clasa C sau D. "De obicei, aerele condiţionate pornesc de la 9000 de btu, iar cele mai mari sunt de obicei de 24000 de btu. În principiu pentru 50 de m2 undeva între 12000 si 18000 de btu", a declarat Alex, lucrător comercial. Mulţi se ghidează, însă, după preţ mai întâi. Cel mai ieftin aparat de aer condiţionat, care se vinde cu 1.200 de lei, îl costă pe proprietar, de fapt, 2.000 de lei cu montare.

Iar meseriaşii care instalează aparate de aer condiţionat dau termen pentru montare trei săptămâni. "În zilele noastre caniculare, sub nicio formă nu mai putem trăi făr aer condiţionat ştiu cât de solicitantă este această perioadă aşa că am făcut o programare mai din timp şi nu am aşteptat foarte mult", spune un client. Pe măsură ce vor începe zilele dogoritoare, tariful pentru montarea aparatelor de aer condiţionat va creşte. La fel, şi perioada de aşteptare.

Vezi și

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Aveţi de gând să vă daţi demisia în perioada următoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰