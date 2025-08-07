Moartea fostului președinte a fost, pentru unii, ocazia perfectă să facă bani. Zeci de anunțuri cu fotografii, cărți și autografe au apărut pe internet, la doar câteva ore după ce a fost anunţat decesul. Prețurile au explodat, iar unii cer mii de lei pentru obiecte semnate de Ion Iliescu.

Cel mai mare preț, 6.000 de lei, este cerut pentru biografia lui Ion Iliescu, publicată acum 14 ani. Proprietara a postat anunţul de vânzare a doua zi după decesul fostului preşedinte.

"Cartea este într-o stare foarte bună, Este vorba despre toată viaţa lui Ion Iliescu, de când s-a născut până când a murit. Despre fragmente din viaţa lui, ce a făcut, cum a fost ales, de ce a fost ales şi aşa mai departe. Este semnată de către dânsul, personal. Legat de preţ, Este 6.000 de lei, dar o pot scădea la 5.500, 5.000 maxim", a declarat telefonic persoana care a publicat anunţul.

Pentru că are autograful lui Ion Iliescu pe prima pagină, volumul este vândut de aproape 100 de ori mai scump decât cere pe el editura.

"În urma reducerii, cu tot cu cu transport, 65 de lei. Poate este o greşeală, nu mă aşteptam. Nu s-au cumpărat aşa exploziv de ieri, alaltăieri, de când s-a întâmplat decesul", a precizat editura care a publicat cartea.

Cartea lui Ion Iliescu se găseşte şi în biblioteci şi poate fi împrumutată gratuit de oricine își dorește să o citească. De la Biblioteca Academiei Române a fost împrumutată ultima oară în urmă cu câteva luni. Volumul se găsește și la vânzare, pe site-urile librăriilor, la preţuri sub 100 de lei.

Autograful lui Iliescu, arma secretă a vânzătorilor de chilipiruri

Tot pe internet, fotografia fostului preşedinte cu semnătura lui pe ea se vinde cu 800 de lei.

"Fotografie, anii 90, semnătură olografă. Multe autografe ale lui nu sunt. Sunt multe imprimate aşa, ale lui, olograf. Cred că am văzut patru sau cinci la licitaţie în ultimii patru ani", a spus vânzătorul de fotografii.

Printre sutele de amintiri cu Ion Iliescu scoase la vânzare se numără o carte de vizită a fostului preşedinte semnată de acesta, care costă 1.400 de lei. Varianta mai ieftină - un set de patru fotografii electorale, cu autograf imprimat, doar 100 de lei.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

