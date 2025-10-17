Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Prima reacţie a lui Raed Arafat după explozia din Rahova: "Avem echipamente pentru căutare sub dărămături"

O explozie puternică a avut loc vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Pereţii unui bloc au fost pur şi simplu spulberaţi, iar cel puţin două etaje au fost afectate.

de Redactia Observator

la 17.10.2025 , 10:10
Prima reacţie a lui Raed Arafat după explozia din Rahova: "Avem echipamente pentru căutare sub dărămături" - Prima reacţie a lui Raed Arafat după explozia din Rahova: "Avem echipamente pentru căutare sub dărămături" - Arhivă

Raed Arafat, şeful DSU, a ajuns la faţa locului şi a declarat că cel puţin două persoane au decedat, iar alte 4 sunt rănite. De asemenea, alimentarea cu gaze din zonă a fost oprită.

30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă

"În acest moment au fost identificate două persoane decedate şi alte 4 rănite. Se continuă acţiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenţii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături", a declarat Raed Arafat la Antena 3 CNN.

Articolul continuă după reclamă

Copiii de la liceul din apropiere au fost şi ei răniţi de suflul exploziei. Cioburile de la geamurile liceului au rănit cel puţin 6 copii. Conducerea instituţiei a luat decizia de a trimite toţi elevii acasă. Potrivit primelor informații, aproximativ 30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă, alături de mai multe echipaje SMURD și autospeciale de stingere.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie bucuresti explozie rahova bucuresti rahova raed arafat
Înapoi la Homepage
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Numele lui Cristi Borcea a apărut într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste 1.3 milioane euro!
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Comentarii


Întrebarea zilei
Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit?
Observator » Evenimente » Prima reacţie a lui Raed Arafat după explozia din Rahova: "Avem echipamente pentru căutare sub dărămături"