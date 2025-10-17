Prima reacţie a lui Raed Arafat după explozia din Rahova: "Avem echipamente pentru căutare sub dărămături"
O explozie puternică a avut loc vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Pereţii unui bloc au fost pur şi simplu spulberaţi, iar cel puţin două etaje au fost afectate.
Raed Arafat, şeful DSU, a ajuns la faţa locului şi a declarat că cel puţin două persoane au decedat, iar alte 4 sunt rănite. De asemenea, alimentarea cu gaze din zonă a fost oprită.
30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă
"În acest moment au fost identificate două persoane decedate şi alte 4 rănite. Se continuă acţiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenţii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături", a declarat Raed Arafat la Antena 3 CNN.
Copiii de la liceul din apropiere au fost şi ei răniţi de suflul exploziei. Cioburile de la geamurile liceului au rănit cel puţin 6 copii. Conducerea instituţiei a luat decizia de a trimite toţi elevii acasă. Potrivit primelor informații, aproximativ 30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă, alături de mai multe echipaje SMURD și autospeciale de stingere.
