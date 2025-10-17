O explozie puternică a avut loc vineri dimineaţă, 17 octombrie, în cartierul Rahova din Bucureşti. Pereţii unui bloc au fost pur şi simplu spulberaţi, iar cel puţin două etaje au fost afectate.

- Prima reacţie a lui Raed Arafat după explozia din Rahova: "Avem echipamente pentru căutare sub dărămături" - Arhivă

Raed Arafat, şeful DSU, a ajuns la faţa locului şi a declarat că cel puţin două persoane au decedat, iar alte 4 sunt rănite. De asemenea, alimentarea cu gaze din zonă a fost oprită.

30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă

"În acest moment au fost identificate două persoane decedate şi alte 4 rănite. Se continuă acţiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenţii cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături", a declarat Raed Arafat la Antena 3 CNN.

Articolul continuă după reclamă

Copiii de la liceul din apropiere au fost şi ei răniţi de suflul exploziei. Cioburile de la geamurile liceului au rănit cel puţin 6 copii. Conducerea instituţiei a luat decizia de a trimite toţi elevii acasă. Potrivit primelor informații, aproximativ 30% din resursele SABIF au fost direcționate către zonă, alături de mai multe echipaje SMURD și autospeciale de stingere.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰