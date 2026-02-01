Descoperire macabră în Ialomița. Un cadavru desfigurat, găsit în câmp. Poliţia: Ar fi fost mâncat de animale

Polițiștii din Ialomița au găsit, în zona extravilană a municipiului Slobozia, fragmente dintr-un cadavru ce par a fi fost mutilate de animale, conform Agerpres.

"Astăzi, 1 februarie a.c., au fost continuate verificările în teren, în extravilanul municipiului Slobozia fiind descoperite de poliţişti părţi ale unui cadavru ce pare a fi dezmembrat de animale. Părţile cadavrului vor fi ridicate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Ialomiţa, unde urmează să fie supuse expertizării pentru a se stabili cauza şi momentul producerii decesului. De asemenea, se va încerca stabilirea identităţii victimei prin proceduri medico-legale specific", se arată într-o informare trimisă duminică de IPJ Ialomiţa.

Poliţiştii continuă verificările pentru a clarifica împrejurările în care au ajuns părţile cadavrului în zona respectivă iar persoanele care pot oferi informaţii relevante sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie sau să apeleze numărul unic de urgenţă 112.

O persoană a sesizat sâmbătă Poliţia cu privire la faptul că a observat rămăşiţe posibil umane lângă o locuinţă din municipiul Slobozia.

"Astăzi, 31 ianuarie, în jurul orelor 09:00, am fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în timp ce îşi plimba câinele de companie, a observat rămăşiţe, posibil umane, lângă o locuinţă din municipiul Slobozia, în cartierul Tineretului. La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea situaţiei de fapt", se menţiona într-un comunicat transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Iniţial, verificările nu au condus la identificarea unor elemente relevante, ancheta fiind deschisă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

