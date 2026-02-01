Like, Share şi Follow, dar cu buletinul la vedere. România se gândeşte serios să pună o limită de vârstă atunci când vine vorba despre folosirea reţelelor sociale.Practic, am prelua un model deja adoptat de alte ţări europene şi nu numai, care au făcut deja pasul, după ce mediul online a devenit un teren fertil pentru bullying în rândul copiilor. La noi, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a atras recent atenţia asupra urgenţei analizării unei astfel de măsuri.

Autorităţile iau în calcul să interzică sau să restricţioneze conturile minorilor sub 15 sau sub 16 ani după tot mai multe probleme apărute în rândul adolescenţilor care folosesc mediul online. România se inspiră din legile altor ţări din Europa precum Marea Britanie, Franţa sau Norvegia care au pus deja în aplicare astfel de măsuri. Raed Arafat, şeful DSU, spune că reţelele sociale au devenit un teren periculos pentru cyberbullying şi crede că aceste probleme ar trebui văzute ca probleme de sănătate mentală.

Cum combat problema alte ţări europene

În paralel, în Parlament există deja un proiect de lege cu privire la aceste măsuri. Se numeşte "Majorat Digital" şi presupune ca minorii sub 16 ani să nu poată folosi reţelele sociale decât cu acordul părinţilor şi cu verificarea foarte clară a vârstei. Proiectul a trecut de Senat, însă s-a blocat în Camera Deputaţilor. 80% dintre copiii cu vârste între 9 şi 16 ani au cel puţin un cont pe reţelele de socializare, iar jumătate dintre aceştia petrec în medie 6 ore pe zi, pe internet.

Articolul continuă după reclamă

Până atunci, Franţa face un prim pas istoric. Adunarea Naţională din Hexagon a adoptat în această săptămână un text pentru interzicerea folosirii reţelelor sociale de către tinerii sub 15 ani. Este o primă măsură pentru implementarea unei legi în acest sens şi au fost 130 de voturi pentru şi doar 20 împotrivă. Un raport care deja e un semnal cât se poate de clar pentru Senatul care va examina in următoarele săptămâni documentul. Lucru de altfel aşteptat de întreaga societate şi promis de ministrul pentru digitalizare.

În plus, telefoanele mobile ar putea fi interzise în licee. Dacă va intra în vigoare, lucru foarte probabil, legea va face din Franţa prima ţară europeană care impune o astfel de restricţie pentru reţelele sociale. Vă reamintesc, Australia este deschizătoare de drumuri din acest punct de vedere. De luna trecută, din 10 Decembrie mai precis, copii sub 16 ani NU mai au voie pe social media. Sunt practic, cele mai stricte măsuri de acest fel din lume. Bineînţeles, îngrijorarea crescândă a opiniei publice cu privire la impactul acestor reţele asupra minorilor aduce un vânt de schimbare şi în Europa. Spre exemplu, Austria are în lucru un document similar celui francez iar varsta minimă e 14 ani. Limita de 15 ani pare să fie cea mai comună. Printe ţările care se gândesc la aceasta sunt Danemarca, Spania şi Italia. Marea Britanie, liderul Commonweth, normal încearcă să adopte politica Australiei, 16 ani.

Şi în România avem Legea Majoratului Online, adoptată de Senat în Noiembrie anul trecut. Un proiect care însă nu ar interzice – ci ar oferi părinților instrumentele legale pentru a-și proteja copiii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰