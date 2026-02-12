Actorul James Van Der Beek, una dintre cele mai cunoscute figuri din seriale de televiziune, a murit la 48 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Cunoscut pentru rolul din serialul "Dawson's Creek" şi comedia "Regulile atracţiei", a lăsat în urmă şase copii pentru care admiratorii şi prietenii au strâns peste un milion de dolari. Familia cheltuise şi ultimul dolar în speranţa că îl va salva.

După o carieră de aproape 27 de ani, James Van Der Beek s-a stins înconjurat de cei dragi, la ferma lui din Texas.

"Copiii mei m-au susținut foarte mult, au fost foarte iubitori și atenţi. Urăști să-i vezi crescând în felul acesta, dar îi vezi cum te pun pe tine pe primul loc, ceea ce, ca tată, este atât reconfortant, cât și devastator", declara actorul.

De altfel, în ultima fotografie pe care a avut puterea să o posteze, actorul o îmbrăţişa pe fiica lui, Annabel, în ziua în care copila împlinea 12 ani.

James Van Der Beek nu a încetat să spere, însă. Imediat după Anul Nou, îşi făcea planuri.

"O să mă folosesc de iarnă pentru a mă recupera, pentru a mă odihni şi vă voi anunţa rezoluţiile pentru Anul Nou în primăvară", declara acesta.

Katie Holmes, actriţa cu care a jucat în serialul Dawson Creek, a postat pe Instagram un mesaj emoţionant.

Colegă de platou în acelaşi serial, Busy Philipps i-a mulţumit pentru că i-a fost prieten.

James Van Der Beek a renunţat la facultatea de sociologie ca să apară în serialul Dawson's Creek, care a devenit simbolul unei generaţii de adolescenţi şi l-a transformat într-un super-star.

