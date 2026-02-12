Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Actorul James Van Der Beek avea planuri mari: "O să mă folosesc de iarnă pentru a mă recupera"

Actorul James Van Der Beek, una dintre cele mai cunoscute figuri din seriale de televiziune, a murit la 48 de ani, după o luptă grea cu cancerul. Cunoscut pentru rolul din serialul "Dawson's Creek" şi comedia "Regulile atracţiei", a lăsat în urmă şase copii pentru care admiratorii şi prietenii au strâns peste un milion de dolari. Familia cheltuise şi ultimul dolar în speranţa că îl va salva.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 20:45

După o carieră de aproape 27 de ani, James Van Der Beek s-a stins înconjurat de cei dragi, la ferma lui din Texas.

"Copiii mei m-au susținut foarte mult, au fost foarte iubitori și atenţi. Urăști să-i vezi crescând în felul acesta, dar îi vezi cum te pun pe tine pe primul loc, ceea ce, ca tată, este atât reconfortant, cât și devastator", declara actorul.

De altfel, în ultima fotografie pe care a avut puterea să o posteze, actorul o îmbrăţişa pe fiica lui, Annabel, în ziua în care copila împlinea 12 ani.

Articolul continuă după reclamă

James Van Der Beek nu a încetat să spere, însă. Imediat după Anul Nou, îşi făcea planuri.

"O să mă folosesc de iarnă pentru a mă recupera, pentru a mă odihni şi vă voi anunţa rezoluţiile pentru Anul Nou în primăvară", declara acesta.

Katie Holmes, actriţa cu care a jucat în serialul Dawson Creek, a postat pe Instagram un mesaj emoţionant.

 

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colegă de platou în acelaşi serial, Busy Philipps i-a mulţumit pentru că i-a fost prieten.

James Van Der Beek a renunţat la facultatea de sociologie ca să apară în serialul Dawson's Creek, care a devenit simbolul unei generaţii de adolescenţi şi l-a transformat într-un super-star.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

james van der beek drama dawson's creek
Înapoi la Homepage
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Lovitura de sute de milioane de euro dată în România de patronii Dedeman, fraţii Pavăl!
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
Premieră în România: Două comune se unesc pentru că nu mai au bani pentru două primării. Socond dispare, apare Beltiug
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi duce copilul la terapie?
Observator » Ştiri externe » Actorul James Van Der Beek avea planuri mari: "O să mă folosesc de iarnă pentru a mă recupera"