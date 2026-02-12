Antena Meniu Search
Cel mai înalt funcţionar din guvernul britanic părăseşte postul, în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein

Guvernul britanic a anunţat joi plecarea din funcţie a secretarului cabinetului, funcţionarul de gradul cel mai înalt responsabil cu consilierea prim-ministrului şi al treilea colaborator major al lui Keir Starmer care îşi părăseşte postul în urma scandalului Epstein-Mandelson.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 20:44
Chris Wormald ocupa acest post din decembrie 2024, iar plecarea sa s-a făcut 'de comun acord', a indicat un comunicat guvernamental, citat de AFP şi Agerpres.

'Am convenit cu el că va demisiona astăzi din postul de secretar al cabinetului. Îi urez toate cele bune pentru viitor', a declarat premierul Keir Starmer, citat în comunicat, care nu menţionează motivul plecării.

Aceasta intervine după cele ale altor doi colaboratori foarte apropiaţi ai lui Starmer: Morgan McSweeney, şeful său de cabinet, demisionat duminică, şi Tim Allan, directorul de comunicare, plecat din funcţie luni.

Ambele demisii urmează scandalului din jurul deciziei prim-ministrului de la sfârşitul anului 2024 de a-l numi pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor notorii ale acestuia cu pedofilul american Jeffrey Epstein, mort în închisoare în 2019.

În calitate de secretar al cabinetului, lui Chris Wormald îi revenea responsabilitatea procesului de verificare prealabilă a numirii lui Peter Mandelson, chiar dacă preluase postul doar cu câteva zile înaintea numirii oficiale a ambasadorului.

Media britanice evocau de asemenea cu regularitate faptul că Downing Street era nemulţumit de modul în care Wormald conducea reforma funcţiei publice dorită de guvernul laburist.

Până la numirea succesorului, două femei - Catherine Little şi Antonia Romeo - îşi vor împărţi atribuţiile postului.

Potrivit informaţiilor de presă, Antonia Romeo ar fi favorită să fie numită secretar al cabinetului, devenind astfel prima femeie în acest post strategic şi prestigios în Regatul Unit.

chris wormald dosar guvern marea britanie jeffrey epstein
