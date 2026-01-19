Bucureștiul primește o gură de oxigen financiar pentru termoficare. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, inițiativă a primarului Ciprian Ciucu, pentru plata unei părți a facturilor restante la Termoenergetica. Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei, a declarat că această sumă ajută municipalitatea să achite o parte din cele 510 milioane de lei restante, asigurând astfel continuitatea furnizării agentului termic în Capitală.

Primăria Capitalei se împrumută cu 150 de milioane de lei pentru plata facturilor restante la Termoenergetica - Profimedia

Şedinţa extraordinară convocată de îndată s-a desfăşurat la iniţiativa primarului general Ciprian Ciucu, în condiţiile situaţiei financiare precare a Primăriei Capitalei, potrivit News.ro.

Astfel, proiectul de hotărâre privind contractarea unui împrumut în valoare de 150 de milioane de lei a fost aprobat luni cu 34 devoturi "pentru", 9 abţineri şi 3 voturi împotrivă.

Situația financiară dificilă a Termoenergetica

Consilierul general Ioana Stoica, salariat al Termoenergetica, a explicat în şedinţă că suma pe care trebuie să o primească Termoenergetica de la Primăria Capitalei, respectiv compensaţia acordată cetăţenilor, este de 550 de milioane, dar 75% din aceşti bani merg către ELCEN-uri, Hidroelectrica şi Apa Nova, iar restul de 25% înseamnă salarii, benzină, utilaje şi altele.

"Nu vă închipuiţi că acest împrumut de 150 de milioane de lei sunt bani pentru Termoenergetica, pentru că 75% pleacă înspre furnizorii de servicii. Salariile reprezintă doar 13%. Eu cred că la Termoenergetica fondul de salarii e nimic în comparaţie cu alte instituţii care au 75% numai fond de salarii", a explicat Ioana Stoica, la solicitările unor consilieri.

Întrebată câţi salariaţi are Termoenergetica, aceasta a precizat că "în anii '90 compania avea 7.600 de salariaţi, iar acum sunt mai puţin de jumătate", 80% dintre aceştia fiind muncitori.

Gabriela Cristea, director executiv în Primăria Capitalei a precizat, în aceeaşi şedinţă, că nu este un buget de stat aprobat, astfel încât cotele alocate municipiului Bucureşti sunt "limitate".

"În ianuarie, am încasat 317 milioane care au fost repartizate conform destinaţiilor făcute publice. Această facilitate de împrumut de 150 de milioande de lei dă o gură de oxigen Municipiului Bucureşti pentru stingerea facturilor înregistrate la Termoenergetica din cei 510 milioane de lei", a precizat directorul executiv.

În raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre este amintită adresa din 5 ianuarie a Termoenergetica, care prezintă situaţia financiară "dificilă" în care se află compania, determinată de restanţele mari pe care le înregistrează la plata furnizorilor de energie termică şi de arieratele înregistrate la încasarea de la municipalitate a compensaţiei pentru diferenţa de preţ a energiei termice furnizată populaţiei.

Avaria de la CET Sud și impactul asupra termoficării

În 4 ianuarie, compania Termoenergetica anunţa că la CET Sud s-a produs o avarie, astfel că furnizarea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă a fost afectată în sectoarele 2, 3 şi parţial în sectoarele 4 şi 5. La rândul lor, reprezentanţii Elcen afirmau că fac eforturi pentru a ţine în funcţiune echipamentele vechi şi că sunt esenţiale investiţiile în modernizarea centralelor.

Cu câteva zile în urmă, Electrocentrale Bucureşti SA preciza că funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit şi că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar implica, între altele, funcţionarea CET în regimuri tehnice anormale şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii.

"Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori", au explicat reprezentanţii companiei.

Potrivit aceleiaşi surse, dacă parametrii de retur ai circuitului, asiguraţi de către operatorul reţelei de termoficare, ar fi corespunzători, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maximum, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată.

Lunea trecută, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis, după discuţiile pe care le-a avut cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi cu reprezentanţii ELCEN şi ai Termoenergetica, despre problema căldurii şi a apei calde în Bucureşti, în urma avariei la CET Sud, că specialiştii au decis să suplimenteze cu debit celelalte centrale (CET Vest şi CET Grozăveşti) şi să rearondeze unele puncte termice din aria de deservire a CET Sud. Primarul a adăugat însă că sistemul funcţionează în regim de avarie.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat ulterior că, în condiţiile în care infrastructura de distribuţie de agent termic din Bucureşti este una foarte veche, repunerea în funcţiune a cazanului cu apă fierbinte (CAF) din cadrul CET Sud, care alimenta 3.500 de blocuri şi care a fost oprit, ar aduce riscul de a exploda, ceea ce ar afecta "o arie mai mare" din Capitală.

”În acest moment, nu o să fie îngheţate caloriferele, apa este călâie, temperatura este mult mai jos", preciza edilul care, abia instalat în funcţie, şi-a cerut scuze pentru infrastructura veche folosită în Bucureşti pentru furnizarea de energie termică.

