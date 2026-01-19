Primul oraș din România care ar putea introduce transportul public gratuit

Transportul public gratuit ar putea deveni realitate la Arad. Primăria analizează cadrul legal pentru introducerea măsurii, iar dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, municipiul ar urma să fie primul oraș din România în care călătoriile cu mijloacele de transport în comun nu vor mai fi plătite, scrie Mediafax.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de Primăria municipiului Arad, în prezent, administraţia locală se află în etapa de analiză şi consultare a actelor normative de la nivel central care trebuie respectate în vederea elaborării unui proiect de hotărâre care urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Municipal. Totodată, sunt identificate şi avizele necesare pentru implementarea acestui demers.

"Dacă proiectul va fi aprobat, Aradul ar deveni primul oraş din România cu transport public gratuit şi unul dintre puţinele oraşe din Europa care aplică această măsură, alături de Luxemburg, Dunkirk şi Tallinn", se arată în comunicat.

Măsura, analizată în contextul majorării taxelor locale

Iniţiativa vine în contextul majorării taxelor şi impozitelor locale impuse de Guvern, ca măsură de atenuare a efectelor acesteia. Totodată, este şi o formă de valorificare a investiţiilor majore realizate în ultimii ani pentru modernizarea şi creşterea atractivităţii transportului public local.

Prin această măsură, municipalitatea îşi propune să încurajeze utilizarea mijloacelor de transport în comun, contribuind astfel la reducerea poluării chimice şi fonice, precum şi la decongestionarea traficului rutier prin reducerea utilizării autovehiculelor personale.

O rețea extinsă de transport public în municipiul Arad

"În contextul presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiilor, ca urmare a majorării taxelor şi impozitelor locale, dar şi a celorlalte creşteri de până acum, venim în întâmpinarea arădenilor cu o facilitate constând în asigurarea unui transport public local gratuit. Să nu uităm că Aradul este singurul oraş din România care dispune de o flotă de tramvaie aproape integral nouă: 50 de garnituri moderne sunt puse deja în circulaţie, iar alte trei sunt în execuţie. Acestora li se adaugă 14 autobuze şi microbuze electrice. Ne dorim ca aceste mijloace de transport verzi să fie utilizate cât mai mult, în detrimentul maşinilor personale, pentru un oraş mai verde şi mai sigur. Cu siguranţă vom identifica o soluţie rapidă pentru ca arădenii să circule gratuit în municipiu", a declarat primarul Călin Bibarţ.

Municipiul Arad beneficiază de una dintre cele mai extinse reţele de transport public local din ţară. Reţeaua de transport cu tramvaiul cuprinde 15 linii, având o lungime totală a traseelor (dus-întors) de peste 335 de kilometri.

