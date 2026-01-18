O femeie şi un bărbat au cerut ajutorul jandarmilor montani, sâmbătă, 17 ianuarie. Cei doi au rămâs blocaţi în Masivul Postăvaru.

- Femeie în fustă şi palton, coborâtă de pe pârtie de jandarmi: "Muntele nu e podium de modă" - Facebook / Jandarmeria Română

Când a ajuns la ei, jandarmul montan a văzut că cei doi turişti nu erau nicidecum echipaţi corespunzător pentru munte. Mai exact, femeia purta o fustă şi un palton. "Pârtia de schi nu este podium de modă. Imaginile surprinse ieri, în Masivul Postăvaru, arată cât de mult contează echiparea corespunzătoare, care face diferența dintre distracție și pericol. Cu ajutorul unui jandarm montan, cei doi turiști care se plimbau pe pârtie, echipați necorespunzător, au fost coborâți în siguranță la telegondolă, evitând producerea unor incidente atât pentru ei, cât și pentru schiorii aflați în coborâre", este textul care însoţeşte clipul video postat pe Facebook de Jandarmeria Română.

Peste 150 de persoane, salvate de salvamontiști în ultimele 24 de ore

Echipele Salvamont din întreaga țară au intervenit pentru salvarea a 156 de persoane aflate în dificultate pe traseele montane, în ultimele 24 de ore, marcând cel mai mare număr de intervenții într-o singură zi din acest sezon de iarnă.

Dispeceratul Național Salvamont anunță duminică faptul că a înregistrat 152 de apeluri de urgență în ultimele 24 de ore. Cele mai multe s-au înregistrat în județul Brașov (31), urmat de Sinaia (16), Municipiul Brașov (15), Lupeni (12) și Maramureș (12).

Alte județe și stațiuni montane au raportat solicitări, printre care Sibiu, Cluj, Prahova, Neamț, Caraș-Severin, Voineasa, Bihor, Alba, Satu Mare, Mureș, Suceava, Gorj și Bistrița-Năsăud.

Dintre persoanele salvate, 53 au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont. O persoană a fost evacuată cu elicopterul SMURD. Restul persoanelor au fost preluate în siguranță de aparținători.

Pe lângă cazurile de urgență, 61 de apeluri au fost pentru solicitarea de informații și sfaturi despre trasee montane. Salvamont România recomandă tuturor iubitorilor de munte să fie atenți și responsabili.

