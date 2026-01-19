Un incendiu puternic a cuprins aseară o fabrică de prelucare a polistirenului din judeţul Cluj. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri din Dej, Gherla și Cluj-Napoca pentru a stinge flăcările violente. Fumul negru şi înecăcios s-a extins rapid, iar autorităţile au emis un mesaj de Ro-Alert pentru locuitorii din zonă.

Incendiul a izbucnit puţin după ora 19, iar flăcările au cuprins rapid cei 2.000 de metri pătraţi ai halei din localitatea Iclod. În interior era depozitat polistirenul, un material extrem de inflamabil.

"Fabrica era goală, doar a ieşit fum, a început să facă flăcări. Este un băiat aici care păzeşte şi a sunat la 112. Având în vedere că a ars polistirenul, a ieşit un fum foarte negru, nu am putut sta în apropiere cel puţin 20 de minute", a declarat Ghiorghe Moţ, viceprimar.

Nouă autospeciale de pompieri, dar şi o autospecială de stingere cu roboți din cadrul ISU Mureş au fost direcţionate la faţa locului. Pompierii au avut o misiune extrem de dificilă pentru că din cauza gerului mai mulţi hidranţi au îngheţat.

"Prin eforturi susţinute, colegii mei au reuşit să-l localizeze. De asemenea, este important de subliniat faptul că pompierii au reuşit să protejeze în toatalitate alte două hale care se apropiau în imediata apropiere", a explicat Paul Olar, ISU Cluj.

Din cauza fumului puternic locuitorii din zonă au primit mesaje Ro-Alert să rămână în case şi să nu blocheze căile de acces pentru salvatori.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar în cele din urmă, pompierii au reuşit să localizeze incendiul după aproximativ două ore jumătate şi urmează acum să stabilească cauza exactă a izbucnirii focului.

