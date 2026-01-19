Antena Meniu Search
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112

Crimă tulburătoare în Constanţa. Un tânăr de 20 de ani şi-a ucis mama în noaptea de duminică spre luni. După faptă, bărbatul a stat cu cadavrul mamei o noapte întreagă. Abia a doua zi a decis să sune la 112.

de Cristina Niță

la 19.01.2026 , 15:52
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112 Andrei, ridicat de poliţişti

Din motive încă necunoscute, în noaptea de duminică, Andrei şi-a ucis mama cu sânge rece. I-a tăiat gâtul cu un cuţit, după care a stat cu cadavrul femeii de 49 de ani o noapte întreagă în casă. A doua zi, a umblat pe străzi, iar într-un târziu a decis să sune la 112 şi să anunţe ce a făcut.

Poliţiştii l-au găsit în zona unui mall din oraş şi împreună au mers în apartamentul groazei, unde oamenii legii au dat peste cadavrul femeii.

Tânărul a fost ridicat şi dus la audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Anchetatorii au demarat o investigație amplă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs fapta.

Ce spun poliţiştii 

Astăzi, în jurul orei 13.00, polițiștii din Constanța au fost sesizați, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în cursul nopții trecute, și-ar fi înjunghiat mama.

Deplasați la fața locului, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, într-un imobil fiind identificată o femeie, de 49 de ani, care prezenta o plagă înjunghiată.

Echipajul medical prezent la fața locului a constatat decesul victimei.

Presupusul autor, de 20 de ani, este în custodia polițiștilor. 

La locul faptei s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale, care vor continua cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

