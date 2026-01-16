De o lună fără apă caldă şi căldură, bucureştenii plătesc întreţinerea mai mult decât anul trecut. Factura pentru locatarii unei scări sare de 20 de mii de lei. Unii administratori vor să ceară aprobarea să achite în rate, iar cei mai revoltaţi se gândesc să dea în judecată compania furnizoare.

Deşi caloriferele au fost reci aproape toată luna decembrie, majoritatea blocurilor au primit facturi în jur de 10.000 de lei pentru termoficare. Locatarii unui imobil din Sectorul 2 au de plată dublu.

"La începutul lunii a fost foarte puţin, după a fost accidentul la CET unde s-au stricat cele două turbine... peste 7-8 zile poate chiar mai mult nu a funcţionat, nu a fost nici apă caldă, nici rece. A mai revenit o perioadă după care iar s-a spus că au avut pe reţele accident şi a fost iarăşi redusă. De Crăciun a fost rău, rău. A fost amorţit", susţine Ion Ioneşti, preşedinte de bloc Sectorul 2.

"În luna decembrie, Termoenergetica a anunţat de mai multe ori probleme la sistemul de termoficare. Prima avarie a apărut pe 8 decembrie atunci când locuitori din sectoarele 2, 3, 4 şi 6 au rămas fără apă caldă şi căldură timp de 5 zile. Apoi pe 27 decembrie atunci când două cazane de la Cet Sud s-au defectat, iar sistemul de termoficare nu a mai funcţionat la parametrii normali. Şi atunci mii de oameni au rămas fără apă caldă şi căldură", a transmis reporterul Observator Andreea Milea.

În ciuda avariilor, la altă scară de bloc factura pentru decembrie este cu 3.100 de lei mai mare decât în ultima lună din 2024.

"Problema e mai complicată pentru că şi luna trecută a fost 12.000 şi acum a fost 11.400 lei.

Trebuie să merg întăi la ei să discut foarte serios să văd ce fac, ori ne mai scade din facturi, că ceva nu e în regulă, dacă nu singura soluţie e să recuperăm nişte bani în instanţă", a declarat Petre Barbu, administrator de bloc Sectorul 3.

"Am ingheţat în fiecare zi. Nu am băgat nimic în priză pentru că şi curentul costă şi m-am învelit cu două pături, o pilotă plus cuvertura de pat, plus şosete în picioare", mărturiseşte un locatar.

Chiar şi aşa, proprietarul unei garsoniere va plăti 300 de lei pentru apă caldă şi căldura din decembrie, iar cei din apartamentele cu patru camere, 700 de lei.

Acestor sume li se adaugă facturile pentru electricitate. Mulţi bucureşteni şi-au încălzit apă pe aragaz şi casele cu aparate de aer condiţionat ori calorifere electrice.

"Acum am văzut că a venit factura la gaze aproape dublă. Săracii, de unde să plătească atâţia bani? La curent să plătească, termo să plătească, gazele să plătească", a mai spus Petre Barbu, administrator de bloc Sectorul 3.

"O să încercăm să facem o cerere să plătim eşalonat", a spus şi Ion Ioneşti, preşedinte de bloc Sectorul 2.

"La un apartmanet cu două camere în care proprietarii au fost nevoiţi să folosească energia electrică, apreciem că oamenii au consumat circa 250 de kW pe oră de energie electrică la un preţ de circa 1,45 lei pe kW oră. Înseamnă că oamenii vor avea şi plata suplimentară de circa 400 de lei pentru acest supliment de energie electrică", a declarat Dumitru Chisăliţă, preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă.

În paralel şi preţul gigacaloriei a crescut odată cu majorarea TVA-ului, de la 346 de lei la 367 de lei.

