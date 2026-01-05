Aproape 40% dintre blocurile branşate la reţeaua de termoficare din Capitală au rămas fără apă caldă şi căldură, în urma unei avarii la CET Sud. Bucureştenii care locuiesc în cele patru mii de blocuri fără agent termic vor avea din nou căldură cel mai devreme mâine seară, anunţă ELCEN.

"Nu am avut nici înainte de sărbători, nu avem nici acum. Norocul că e blocul izolat", a declarat Nicu Brăgaru, administrator de bloc.

"În apartamente sunt în jur de 14, 16 grade. Creştem foarte mult consumul nostru de curent electric pt că folosim radiaoare, aer conditionat si asta ne face să ne dispară ft multi bani din buzunar", a declarat Gheorghe Toma, administrator de bloc.

În cinci din cele şase sectoare ale Capitalei sunt probleme. Cele mai multe blocuri fără apă caldă şi căldură sunt în sectorul 3 - peste 2.000 şi încă 1.300 în sectorul 2.

Articolul continuă după reclamă

Fără căldură şi apă caldă

Creştem foarte mult consumul nostru de curent electric pt că folosim radiaoare, aer conditionat si asta ne face să ne dispară ft multi bani din buzunar. În cinci din cele şase sectoare ale Capitalei sunt probleme. Cele mai multe blocuri fără apă caldă şi căldură sunt în sectorul 3 - peste 2.000 şi încă 1.300 în sectorul 2.

Oamenii au făcut sesizări la Termoenergetica. "Am fost la Termoenergetica şi ne spune că temperatura intră în bloc cu 46 de grade şi i-am invitat pe domnii ingineri să vină să pună mâna pe ţeavă să ne spună dacă la 46 de grade poţi să pui mâna pe ţeavă înseamnă că avem căldură, dacă nu, nu. Am fost de două ori, nu a venit nimeni", a declarat Petre Barbu, administrator de bloc.

Problemele au apărut după ce ţeava unui cazan vechi de 70 de ani a cedat.

Cazanul de la CET Sud care a fost oprit duminică dimineaţă. Are o capacitate de productie impresionantă de 420 de tone de abur supraîncălzit pe oră ce mai apoi este transformat în energie electrică şi energie termică. Poate să producă oră de oră 120 de gigacalorii, suficiente cât să încălzească timp de o lună aproximativ 60 de apartamente.

ELCEN, finanţare de 362 de milioane de euro

Bucureştenii vor avea din nou apă caldă şi căldură cel mai devreme, marţi seară. Reparaţiile la cazan vor începe abia după ce instalaţia prin care trece abur fierbinte se va răci.

"Noi sperăm că se va răci în cursurul zilei de azi si in cel mai fericit caz intrăm si intervenim la noapte astfel incat maine să incepem manevrele de pornire. Reparăm nişte instalaţii care îşi trăiesc a treia viaţă, a treia durată de viată si e un miracol că funcţionează incă", a declarat Adrian Tudora, director general adjunct ELCEN.

Conducerea societăţii Elcen susţine însă că frigul din casele oamenilor nu este din cauza avariei ci din cauza ţevilor de termoficare prin care se pierd oră de oră 2.300 de tone de apă fierbinte.

"La momentul acesta din cet sud pleacă apă cu 89 de grade. Comanda la termoficare este de 88-92 de grade, deci nu suntem sub comandă", a declarat Adrian Tudora, director general adjunct ELCEN.

Termoenergetica precizează într-un comunicat că elcen livrează agent termic cu circa 15 grade sub temperatura cerută.

ELCEN a primit o finanţare de 362 de milioane de euro pentru modernizarea a trei cet-uri: CET sud, progresul şi grozăveşti însă este nevoie şi de cofinanţare. Băncile nu au aprobat încă împrumutul din cauza datoriilor pe care Termoenergetica le are la Elcen.

"La momentul acesta datoriile curente ale termoenergetica sunt de 1,6 miliarde de lei iar Radetul a intrat in faliment cu o datorie de 3,7 miliarde de lei către Elcen", mai spune Adrian Tudora, director general adjunct ELCEN.

Primul şantier de modernizare ar putea fi deschis în vara anului viitor la CET Sud. Toate cele 3 termocentrale ar trebui să fie gata până la finalul anului 2030.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰