Ger afară, frig în apartamente. La minus 10 grade Celsius, aproape jumătate dintre bucureșteni primesc căldură cu porţia sau deloc. Mii de familii se îmbracă şi în casă cu haine groase. Ministrul Energiei recunoaşte: situaţia este inadmisibilă, dar nu are soluţii.

Avariile obişnuite sunt de nesuportat acum, în nopţile geroase.

"Cu şemineul, cu ce să mă încălzesc şi cu aeroterma în dormitor. N-avem caldură. Şemineu electric, plătesc la curent. Caloriferele, reci gheaţă! N-am avut căldură de când s-a dat drumul la căldură", a spus o doamnă.

"Aplicaţia Termoalert ne arată că aproape 40% din bucureșteni stau în acest moment în frig.

Harta punctelor critice ne dezvăluie că zona afectată este în estul Capitalei. Dar probleme cu furnizarea căldurii sunt în tot Bucureștiul, iar multe situaţii nu apar în tabelele oficiale cu avarii", a transmis reporterul Observator Cristi Popovici.

Necazurile bucureştenilor încep la Centrala Termoelectrică Sud. Din trei cazane care pompează apa caldă, unul este în reparaţii capitale, iar altul s-a stricat înainte de Crăciun. Chiar dacă a fost repornit între timp, nu face faţă.

"De la 1 Decembrie nu avem căldură, ce să vă spun. Că CET-ul a avut o avarie şi că nu o poate repara. Că peste o zi, peste trei zile, peste o săptămână, dar nu se rezolvă. Nici nu am avut cu ce să ne spălăm", a povestit o locuitoare a Capitalei.

Altă problemă: conductele vechi de 50 de ani. Au ajuns sită şi pierd 2.000 de tone de apă fierbinte în fiecare oră.

"O parte din ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte prezintă pierderi de minim 15% pe reţea. Mi se pare inadmisibil ca în 2026, în Capitala României, o metropolă Europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, să nu aibă acces la căldură", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Compania care trimite apa caldă spre reţeaua de conducte a companiei municipale acuză Termoenergetica pentru problemele bucureştenilor. Contactaţi de Observator, reprezentanţii acesteia au refuzat să comenteze situația.

